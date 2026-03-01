Davide Donati ha siglato la quinta e ultima tappa del Giro di Sardegna, trionfando sul traguardo di Olbia grazie a una volata sapientemente orchestrata. La vittoria è arrivata nonostante un imprevisto tecnico negli ultimi metri, un problema che non ha fermato il giovane corridore della Red Bull‑BORA‑hansgrohe Rookies, già vincitore della seconda frazione.

La volata decisiva e l'inconveniente tecnico

Donati ha descritto il momento cruciale: “Ho lanciato il mio sprint praticamente negli ultimi metri, ricordandomi di quando ero partito un po’ lungo nella seconda tappa.

Ero dietro al Team UKYO, poi sono partito. Mi è un po’ saltata la catena a una cinquantina di metri dall’arrivo e ho pensato ‘Non ancora’. Per fortuna è andata bene. Voglio ringraziare il mio team, non sarebbe stato possibile senza di loro. Io mi concentro solo su me stesso, voglio migliorare giorno per giorno, senza guardare gli altri”.

Il contesto della vittoria

Il successo di Donati si è concretizzato al termine di una tappa caratterizzata da una fuga iniziale prontamente controllata dal gruppo, culminata in un finale in volata. Il corridore ha preceduto Davide Persico (MBH BankCSB Telecom Fort) e lo slovacco Tilen Finkst, confermando il suo eccellente stato di forma e il suo potenziale tecnico.

La doppietta al Giro di Sardegna

La vittoria di Donati nella tappa conclusiva consolida la sua doppietta al Giro di Sardegna, aggiungendosi al successo ottenuto nella seconda frazione a Carbonia. In quell’occasione, aveva impostato uno sprint lungo e deciso, anticipando i rivali a circa cinquecento metri dall’arrivo in una volata da gruppo ristretto. Quel risultato aveva già messo in luce la sua abilità nel gestire la corsa e la sua notevole velocità nel finale.