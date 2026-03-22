Verona ha conquistato l'accesso alla semifinale scudetto, superando Milano con un netto 3-0 (25-21; 25-23; 25-20) nella decisiva gara-4 dei quarti di finale. La serie si è chiusa sul 3-1 a favore degli scaligeri, che ora affronteranno Civitanova. La formazione veneta, seconda forza della regular season, ha imposto il proprio gioco all’Allianz Cloud, riscattando la prestazione meno brillante di mercoledì e dimostrando autorevolezza nel match che valeva il passaggio del turno.

La performance in campo e i protagonisti

La partita ha visto Verona reagire con determinazione.

Nel primo set, gli scaligeri hanno recuperato uno svantaggio iniziale (15-13); nel secondo parziale, un rush decisivo sul 22-22 ha permesso di prendere il largo. Il terzo set è stato dominato fin dalle battute iniziali, evidenziando la superiorità della squadra. Tra i protagonisti in attacco si sono distinti Noumory Keita (18 punti), Darlan Souza (13) e Rok Mozic (12), orchestrati da Micah Christenson. Per Milano, i migliori sono stati Tommaso Ichino (11) e Tatsunori Otsuka (10); il bomber Ferre Reggers non ha inciso (8 punti), e si è sentita l'assenza dell'infortunato Francesco Recine.

Prospettive future: Scudetto e Challenge Cup

Con questa vittoria, Verona si proietta verso la semifinale scudetto contro Civitanova.

Milano, invece, proseguirà la stagione nei playoff di Challenge Cup, cercando la qualificazione alla prossima edizione della terza competizione continentale. La prestazione complessiva degli scaligeri è stata convincente, dalla capacità di reazione nei momenti cruciali all'efficacia in attacco e alla solidità difensiva, meritando ampiamente il passaggio del turno.

Precedenti e continuità di rendimento

Verona aveva già dimostrato la propria superiorità in Coppa Italia, superando Milano nei quarti di finale con un netto 3-0. In quell'occasione, la prestazione fu solida e incisiva, con Darlan premiato come MVP e Keita come top scorer. Questo precedente conferma la continuità di rendimento della formazione veronese nei momenti decisivi della stagione, evidenziando una chiara supremazia negli scontri diretti.