Subito spettacolo nella prima tappa del Giro di Catalogna 2026, con un finale ricco di emozioni e colpi di scena a Sant Feliu de Guíxols. Il successo è andato a Dorian Godon (Ineos Grenadiers), che ha beffato per pochi centimetri Remco Evenepoel in una volata decisa al photofinish. Il campione francese conferma il suo ottimo stato di forma, avendo già vinto una tappa alla Parigi-Nizza, e si porta a casa la leadership della corsa.

La frazione ha visto inizialmente una fuga di cinque uomini: Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), Tyler Stites (Modern Adventure Pro Cycling), Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma) e Josh Burnett (Burgos Burpellet BH).

Il gruppo ha mantenuto il controllo, con la Ineos Grenadiers in particolare a dettare il passo, e ha ripreso gli attaccanti a circa venti chilometri dal traguardo. Nel finale, la Bahrain – Victorious ha imposto un ritmo elevato, con Jonas Vingegaard che si è messo in testa per un tratto pericoloso in discesa, preparando l'approccio ad alta velocità al tratto conclusivo in leggera salita.

Il duello finale tra Godon ed Evenepoel

La volata lunghissima è stata lanciata da un clamoroso Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), che ha ingaggiato un duello serrato con Tom Pidcock. Successivamente, è emerso Dorian Godon (Ineos Grenadiers), che ha sfidato Evenepoel fino all'ultimo centimetro. Il transalpino ha rischiato di esultare troppo presto, ma è riuscito comunque a imporsi, con il successo che si è deciso al photofinish.

Tom Pidcock ha conquistato il terzo posto, seguito dall’uruguaiano Guillermo Thomas Silva e da un eccellente Simone Gualdi (Lotto Intermarché), quinto. Nella top-10 anche un altro giovane azzurro, Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step), che si è classificato settimo.

Nonostante la sconfitta per un soffio, Evenepoel, reduce dalla sua concentrazione in altura, ha comunque ottenuto una bonificazione di sei secondi. La sua prestazione ha confermato la sua competitività in un arrivo esplosivo e impegnativo, che non favorisce né i velocisti puri né gli scalatori puri.

Sant Feliu de Guíxols: un arrivo iconico

L’arrivo a Sant Feliu de Guíxols si conferma, negli ultimi anni, uno dei più iconici del Giro di Catalogna.

Questo traguardo è stato teatro di finali spettacolari e spesso imprevedibili, consolidando la sua reputazione di arrivo selettivo e memorabile. Per Dorian Godon, ventinove anni, questa vittoria rappresenta uno dei successi più prestigiosi della sua carriera, proiettandolo tra i grandi protagonisti della stagione.