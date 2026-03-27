Il Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, si prepara a un sabato di qualifiche ad alta tensione. La sessione che determinerà la griglia di partenza si terrà nella primissima mattinata europea, a partire dalle ore 7:00, sul leggendario circuito di Suzuka. Le prove libere hanno già delineato una chiara tendenza, suggerendo che il duello per la pole position sarà una sfida tutta interna alle due Mercedes.

Mercedes: la sfida argentata per la pole

Le Frecce d’Argento hanno mostrato una superiorità evidente, con George Russell e Kimi Antonelli che si sono alternati nelle posizioni di vertice fin dalle prime uscite stagionali, tra Melbourne e Shanghai.

Il loro margine sulla concorrenza appare ancora consistente, rendendoli i principali favoriti per la conquista della prima fila a Suzuka. La loro capacità di estrarre il massimo dalla monoposto sul giro secco li rende i piloti da battere in questa fase cruciale del weekend.

McLaren insidia la Ferrari sul giro secco

Nonostante il dominio Mercedes, la McLaren si ripropone come una forza da non sottovalutare. Già competitiva in Australia, la scuderia di Woking ha dimostrato di poter minacciare concretamente la Ferrari, specialmente sul giro secco. Le monoposto color Papaya, infatti, hanno dato filo da torcere alle Rosse in termini di prestazione pura anche in passato. Per il team, questa è un’occasione importante per dare segnali positivi, sia a sé stesso che all’esterno, dopo un avvio di stagione in salita.

A Suzuka, la McLaren sembra presentarsi con una competitività accresciuta, pronta a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Ferrari: fiducia nel passo gara, ma attenzione alle qualifiche

La Ferrari, pur restando una protagonista indiscussa del campionato, si trova a dover gestire la pressione, soprattutto in qualifica. La minaccia della McLaren sul giro secco è concreta e le Rosse dovranno dare il massimo per difendere le posizioni di vertice. Tuttavia, la scuderia italiana nutre fiducia nel proprio passo gara. In un contesto più impegnativo e sulla lunga distanza, la Ferrari ha (forse) qualcosa in più da mettere in campo, un vantaggio che potrebbe rivelarsi decisivo nella gara di domenica.

La gestione delle gomme e la strategia saranno elementi chiave per capitalizzare questa potenziale superiorità.

Suzuka: un tracciato che non perdona

Il circuito di Suzuka, con il suo layout tradizionale e le sue curve iconiche, è noto per essere impietoso nei confronti degli errori. Ogni imprecisione può costare caro, rendendo la sessione di qualifica un vero banco di prova per l’abilità dei piloti. La sua natura “vecchio stile” esalta la precisione e il coraggio, e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Fortunatamente, le previsioni meteo sono favorevoli: l’anticipo del Gran Premio del Giappone in primavera si è rivelato una scelta azzeccata, garantendo condizioni ottimali e scongiurando problemi legati al maltempo.

La Classifica Costruttori: Mercedes al comando

In questa fase iniziale della stagione, la Mercedes guida la classifica costruttori con un totale di 98 punti. La Ferrari segue a 31 lunghezze di distanza, mentre la McLaren si trova a 80 punti dalla vetta. Questi numeri confermano la solidità delle Frecce d’Argento e la loro posizione dominante nel campionato, ma anche la necessità per le altre squadre di recuperare terreno per non perdere contatto nella corsa al titolo.