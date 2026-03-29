Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP si prepara a un appuntamento significativo ad Austin, in programma domenica 29 marzo. La gara principale della classe regina prenderà il via alle ore 22:00 italiane, segnando un momento di novità per il calendario. Per la prima volta, infatti, la tappa texana si disputerà con la denominazione di GP degli USA, abbandonando il precedente titolo di GP delle Americhe, utilizzato ininterrottamente dal 2013 al 2025. La giornata di competizioni sarà inaugurata dalla gara della Moto3, prevista per le 19:00, seguita dalla Moto2 alle 20:15, sempre secondo l’orario italiano.

La copertura televisiva dell’evento sarà garantita in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) per gli abbonati. Gli appassionati che desiderano seguire le gare in chiaro potranno farlo tramite la differita gratuita offerta da TV8. Il palinsesto di TV8 prevede la trasmissione della Moto3 alle 20:00, della Moto2 alle 21:15 e, infine, del Gran Premio MotoGP alle 23:00. Per quanto riguarda lo streaming, la diretta sarà disponibile su SkyGO e NOW per gli abbonati, mentre la differita sarà accessibile gratuitamente su Tv8.it, in contemporanea con la trasmissione televisiva. È inoltre assicurata la diretta live testuale su OA Sport. Si precisa che non è prevista una diretta TV gratuita e in chiaro per questo specifico appuntamento.

GP degli USA: una nuova identità e il debutto della Bagger World Cup

L’edizione 2026 del GP degli Stati Uniti non si distingue solo per il cambio di denominazione, ma anche per l’introduzione di una nuova categoria di supporto: la Bagger World Cup. Questa serie, che subentra alla MotoE, non costituisce un quarto Mondiale, bensì una serie di gare di contorno pensate per offrire puro spettacolo e promuovere il motociclismo. Nell’ambito del programma, la Gara 2 della Bagger World Cup è fissata per le 16:45, precedendo il warm-up della MotoGP, in calendario alle 17:40. Il passaggio dalla denominazione di GP delle Americhe a quella di GP degli USA evidenzia la volontà di rinnovare l’immagine e l’identità di questa tappa texana, mantenendo però il circuito di Austin come punto di riferimento essenziale per il Motomondiale sul suolo americano.

Il calendario MotoGP 2026 e la copertura televisiva globale

La stagione MotoGP 2026 si preannuncia come una delle più impegnative e globali nella storia del campionato, con un totale di ventidue Gran Premi distribuiti su cinque continenti. Il sipario sul Mondiale si alzerà in Thailandia, con le gare che si svolgeranno dal 27 febbraio al 1° marzo, e includerà l’attesa tappa di Austin dal 27 al 29 marzo. Per il pubblico italiano, Sky Sport MotoGP garantirà la diretta integrale di tutte le sessioni del campionato, mentre TV8 proporrà le qualifiche e le gare in differita per una selezione di Gran Premi, tra cui figura quello degli Stati Uniti. A livello internazionale, la copertura televisiva sarà assicurata da emittenti di spicco come DAZN España, Canal+ e NBC Sports.

Inoltre, il MotoGP VideoPass offrirà tutte le sessioni in streaming per gli abbonati a livello globale.

Sul fronte tecnico, il 2026 rappresenterà l’ultima stagione in cui verranno utilizzati motori da 1000cc, prima del previsto passaggio a propulsori da 850cc a partire dal 2027. Michelin è stato confermato come fornitore unico di pneumatici per tutte le squadre partecipanti al campionato.