Enea Bastianini ha conquistato il terzo posto nella Sprint Race del GP USA ad Austin, tappa del Mondiale MotoGP. L'ordine d'arrivo è stato modificato ore dopo la gara per una penalizzazione inflitta a Pedro Acosta (KTM), suo compagno di squadra.

Acosta, inizialmente terzo, è retrocesso all'ottavo posto per otto secondi di penalità dovuti a irregolarità nella pressione degli pneumatici. Ciò ha permesso a Bastianini di salire sul podio, alle spalle di Jorge Martin (Aprilia), vincitore, e Francesco Bagnaia (Ducati), secondo. L'esito finale è risultato sensibilmente diverso.

Nuovo Ordine d'Arrivo e Protagonisti

La penalizzazione di Acosta ha permesso ad altri piloti di avanzare: Alex Marquez (Ducati) quarto, Luca Marini (Honda) quinto, Ai Ogura (Aprilia) sesto, Raul Fernandez (Aprilia) settimo. Per Bastianini, ventottenne Campione del Mondo Moto2 nel 2020, è il primo podio stagionale e il terzo con KTM (dopo podi in Repubblica Ceca e Catalogna lo scorso anno). Con sette vittorie in Gran Premi con Ducati alle spalle, ha festeggiato un risultato di rilievo in una gara ricca di colpi di scena.

Il nuovo ordine d'arrivo della Sprint Race del GP USA 2026 è: 1. Jorge Martin (Aprilia), 2. Francesco Bagnaia (Ducati), 3. Enea Bastianini (KTM), 4. Alex Marquez (Ducati), 5. Luca Marini (Honda), 6.

Ai Ogura (Aprilia), 7. Raul Fernandez (Aprilia), 8. Pedro Acosta (KTM, penalizzato 8 secondi), 9. Johann Zarco (Honda), 10. Fermin Aldeguer (Ducati). Ritirati: Marco Bezzecchi (Aprilia), Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Diogo Moreira (Honda).

Contesto del Gran Premio di Austin

Il Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terza tappa MotoGP, si è svolto sul Circuit of the Americas ad Austin, Texas (5,513 km). L'evento, ufficialmente Red Bull Grand Prix of the United States, ha visto Fabio Di Giannantonio (Ducati) in pole position. La gara sprint, con colpi di scena e modifiche alla classifica, ha evidenziato l'importanza delle normative tecniche, come la sanzione per l'irregolarità nella pressione degli pneumatici di Acosta. Il podio di Bastianini è un segnale positivo per KTM in unastagione combattuta.