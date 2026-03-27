Il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Motomondiale 2026, si terrà venerdì 27 marzo ad Austin. La prima giornata sul celebre tracciato vedrà impegnati i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 in prove libere e pre-qualifiche, sessioni cruciali per la messa a punto in vista di qualifiche, Sprint Race e gara domenicale.

Le sessioni di venerdì saranno trasmesse in diretta a pagamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), e in streaming su SkyGo e NOW. Non è prevista copertura in chiaro su TV8 per questa giornata. Una diretta testuale online completerà la copertura.

Il programma del venerdì ad Austin

Il programma di venerdì 27 marzo (orari italiani) prevede:

Ore 15.00-15.35: Moto3 , Prove libere 1

, Prove libere 1 Ore 15.50-16.30: Moto2 , Prove libere 1

, Prove libere 1 Ore 16.45-17.30: MotoGP , Prove libere 1

, Prove libere 1 Ore 19.15-19.50: Moto3 , Pre-qualifiche

, Pre-qualifiche Ore 20.05-20.45: Moto2 , Pre-qualifiche

, Pre-qualifiche Ore 21.00-22.00: MotoGP, Pre-qualifiche

Le trasmissioni esclusive su Sky e piattaforme streaming riguardano il venerdì; la programmazione del weekend potrà variare.

Contesto e protagonisti al Circuito delle Americhe

Il Gran Premio delle Americhe, ospitato dal Circuito delle Americhe di Austin, è una delle tappe più impegnative e spettacolari del calendario MotoGP. L'evento segue i successi di Marco Bezzecchi in Thailandia e Brasile, accrescendo l'attesa.

L'attenzione è anche su Marc Márquez, in recupero dall'infortunio del 2025, che cerca la piena competitività su questo tracciato. Le giornate di sabato e domenica includeranno qualifiche, Sprint Race e le gare, con dirette disponibili anche tramite DAZN in altri paesi europei. Il Circuito delle Americhe si conferma un appuntamento cruciale della stagione per difficoltà e interesse mediatico.