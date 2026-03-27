Il Mondiale MotoGP 2026 si appresta a vivere il suo terzo appuntamento stagionale, approdando sul celebre circuito di Austin, negli Stati Uniti. Dopo le recenti difficoltà riscontrate in Brasile, i piloti sono pronti a tornare in pista per affrontare una delle tappe più impegnative del calendario. Tutti gli occhi sono puntati su Marco Bezzecchi, che giunge in Texas forte di due vittorie consecutive: quella ottenuta a Goiânia e il successo nel primo round in Thailandia. Il pilota romagnolo ha dimostrato un ottimo feeling con l’Aprilia e una grande costanza di rendimento sulla lunga distanza, imponendosi in solitaria nell’ultima gara.

Una superiorità che ora dovrà essere confermata anche sul suolo americano.

Il tracciato di Austin rappresenta una vera e propria sfida per tutti i protagonisti della MotoGP. I centauri sono chiamati a trovare rapidamente il giusto assetto per massimizzare le prestazioni, soprattutto in considerazione dei problemi meteorologici e delle condizioni dell'asfalto affrontati in Brasile. L’obiettivo primario è concentrarsi sul set-up per evitare di replicare le difficoltà passate. In questo contesto, la Ducati è attesa a una reazione, puntando sulle indubbie qualità di Marc Marquez. Lo spagnolo, infatti, su questa pista ha spesso espresso il meglio del suo talento. Attualmente quarto nella classifica generale e ancora a caccia della sua prima vittoria stagionale, Marquez è determinato a sfruttare il GP degli USA per invertire la tendenza.

Il programma del weekend ad Austin

La prima giornata del weekend americano vedrà i piloti impegnati nelle prove libere 1 della MotoGP, in programma alle 16:45 italiane. Successivamente, dalle 21:00, si svolgeranno le pre-qualifiche, sessioni cruciali che definiranno l’accesso diretto a Q1 e Q2. Ogni sessione sarà fondamentale per i piloti, determinati ad adattarsi al meglio alle caratteristiche uniche del tracciato e a prepararsi in modo ottimale per la gara. Tra i protagonisti più attesi c’è anche Francesco Bagnaia, reduce da una prestazione difficile in Brasile e desideroso di riscatto. Il meticoloso lavoro dei team sarà cruciale per trovare il giusto equilibrio tra velocità e affidabilità delle moto.

Bezzecchi leader, la concorrenza incalza

Marco Bezzecchi si presenta ad Austin da indiscusso leader del campionato, avendo conquistato entrambe le gare disputate finora. Il suo eccellente stato di forma lo rende il principale punto di riferimento per tutti gli avversari. Da non sottovalutare anche il buon momento di Jorge Martín, che sta attraversando una fase di crescita e potrebbe seriamente inserirsi nella lotta per il podio. Il programma delle gare del weekend americano sarà serrato: la MotoGP scenderà in pista per la FP1 venerdì alle 16:45, mentre la gara principale è fissata per domenica alle 22:00 italiane. Gli appassionati avranno la possibilità di seguire tutte le sessioni in diretta tramite le piattaforme dedicate.