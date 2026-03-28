David Alonso ha conquistato la sua prima storica pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale Moto2 2026, stabilendo un nuovo record del tracciato sul Circuit of the Americas di Austin. Il pilota colombiano, in sella alla Kalex CFMoto Aspar, ha fermato il cronometro su un impressionante 2:05.203, migliorando di 2.1 secondi il precedente primato della pista. Con questo risultato, Alonso diventa il primo colombiano a ottenere una pole nella categoria intermedia, un traguardo significativo per la sua carriera e per il suo Paese.

La sessione di qualifica è stata particolarmente intensa e combattuta, con i piloti che hanno dato vita a una battaglia a suon di tempi record. Alonso ha preceduto di soli 144 millesimi il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing), che si è assicurato la seconda casella. La prima fila è stata completata dallo spagnolo Alonso Lopez (Kalex Gresini), staccato di 160 millesimi dal poleman.

In seconda fila, la quarta posizione è andata allo spagnolo Angel Piqueras (Kalex QJ Motor MSI), con un distacco di 251 millesimi. Il primo degli italiani, Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team), ha ottenuto un’ottima quinta posizione, a 297 millesimi da Alonso, dimostrando un buon passo. Sesta posizione per l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP), che ha chiuso a 321 millesimi dal leader.

La griglia di partenza: dalla settima posizione in poi

La top ten della griglia di partenza si completa con lo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) in settima posizione, seguito dal suo connazionale Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) in ottava. Nono posto per l’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), mentre lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) ha chiuso la top ten, decimo a sei decimi esatti dal tempo di Alonso.

Tra gli altri protagonisti, Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) non è riuscito ad andare oltre la quattordicesima posizione, con un distacco di 1.037 secondi dalla pole. Ancora più indietro Dennis Foggia (Boscoscuro SpeedRS), che scatterà dalla ventisettesima e penultima casella della griglia, affrontando una gara in salita.

Situazione campionato e dettagli aggiuntivi

Il precedente record del tracciato di Austin, prima dell’impresa di Alonso, apparteneva a Manuel Gonzalez. Quest'ultimo ha avuto un fine settimana difficile in Texas, caratterizzato da due cadute e una qualifica che lo ha visto solo decimo in griglia. La situazione in classifica generale vede Daniel Holgado mantenere la leadership, nonostante abbia dovuto affrontare la Q1 e si sia qualificato sedicesimo. Il suo vantaggio è di 4.5 punti su Gonzalez e 9 su Muñoz, che partirà una posizione più avanti rispetto a Holgado.

Un dettaglio importante per la gara riguarda Angel Piqueras, che, pur avendo conquistato la quarta posizione, dovrà scontare due long lap penalty durante la corsa, il che potrebbe influenzare la sua prestazione.

La gara della Moto2 è in programma per domani, con il via fissato alle ore 20.15 italiane (le 13.15 locali), e si preannuncia cruciale per l'assegnazione di punti fondamentali per la classifica iridata. David Alonso, per la prima volta in carriera, partirà dalla testa del gruppo, pronto a difendere la sua posizione e a lottare per la vittoria.