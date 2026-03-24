Hans Grahl-Madsen ha conquistato una vittoria dominante nel gigante maschile delle Finali di Coppa Europa di sci alpino 2026, tenutesi sulla celebre pista Planai di Schladming, in Austria. Il norvegese ha dimostrato una superiorità inequivocabile fin dalla prima manche, tagliando il traguardo con un tempo complessivo di 2:21.70. Il suo margine di vantaggio è stato significativo, ben 94 centesimi sul secondo classificato, a testimonianza di una performance eccezionale.

Sul podio, alle spalle di Grahl-Madsen, si è piazzato il francese Guerlain Favre, che ha concluso la sua prova con un distacco di 94 centesimi.

Il terzo gradino del podio è stato occupato da un altro atleta norvegese, Halvor Hilde Gunleiksrud, che ha registrato un ritardo di 95 centesimi dal vincitore. La quarta posizione è stata appannaggio di Theodor Braekken, anch'egli norvegese, che ha fermato il cronometro a 1.01 dal primo posto, consolidando la forte presenza della Norvegia nelle posizioni di vertice.

Gli Azzurri in evidenza: Seppi quinto, Kastlunger ottavo

Tra gli atleti italiani, il miglior piazzamento è stato ottenuto da Davide Leonardo Seppi, che ha concluso la gara in una solida quinta posizione, con un distacco di 1.17 da Grahl-Madsen. Un altro buon risultato per l'Italia è arrivato da Tobias Kastlunger, che ha chiuso la sua performance all'ottavo posto, a 1.40 dal vincitore.

Questi piazzamenti confermano la costante crescita e il potenziale dei giovani talenti azzurri nel circuito continentale.

Completano la top ten il francese Diego Orecchioni, sesto a 1.35, lo svizzero Fadri Janutin, settimo a 1.38, il francese Loevan Parand, nono a 1.70, e l’austriaco Noel Zwischenbrugger, decimo a 1.72. Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, Stefano Pizzato si è classificato dodicesimo con un ritardo di 2.05, seguito da Hannes Zingerle, sedicesimo a 2.53. Simon Maurberger ha chiuso la sua prova in ventottesima posizione, a 4.25 dal leader.

Le Finali di Coppa Europa: un trampolino di lancio

Le Finali di Coppa Europa rappresentano un appuntamento cruciale nel calendario dello sci alpino, posizionandosi come il secondo circuito internazionale per importanza, immediatamente dopo la Coppa del Mondo.

L'evento di Schladming, in particolare, è uno dei momenti più attesi della stagione, offrendo agli atleti l'opportunità di distinguersi e di guadagnare preziosi punti per un potenziale passaggio alla massima serie. La pista Planai, nota per aver ospitato numerose competizioni di alto livello, è riconosciuta come una delle più tecniche e impegnative del circuito, mettendo alla prova le abilità dei partecipanti.

Il trionfo di Hans Grahl-Madsen sottolinea la forza e la profondità della squadra norvegese nelle discipline tecniche dello sci alpino. Parallelamente, i piazzamenti ottenuti dagli atleti italiani, con Seppi e Kastlunger tra i migliori, testimoniano il continuo sviluppo del movimento azzurro, che continua a proporre giovani promesse capaci di competere ai vertici della classifica continentale, alimentando le speranze per il futuro dello sci italiano.