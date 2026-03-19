La stagione 2026 della Moto3 si appresta a riprendere il suo entusiasmante percorso dopo la breve pausa seguita al Gran Premio di Thailandia. Il palcoscenico di questa ripartenza è il Gran Premio del Brasile, un appuntamento che segna un significativo ritorno nel calendario mondiale dopo oltre due decenni di assenza. Questo attesissimo evento si svolgerà nel prossimo fine settimana sul circuito di Goiânia, una pista che, con le sue caratteristiche uniche, si preannuncia come il teatro ideale per le intense battaglie che contraddistinguono la classe leggera.

L'esordio stagionale, tenutosi in Thailandia, sul tracciato di Buriram, ha fornito le prime indicazioni sulle forze in campo. La gara inaugurale ha visto il trionfo di David Almansa, che ha preceduto sul podio Maximo Quiles e Valentin Perrone. A completare un quadro di netto predominio spagnolo, Álvaro Carpe si è classificato quarto e Adrian Fernandez sesto, con l'argentino Perrone unica eccezione a questa egemonia iberica sul podio. Per i piloti italiani, invece, l'inizio è stato decisamente più complesso: Guido Pini ha chiuso ventesimo, Nicola Carraro ventitreesimo, mentre Matteo Bertelle è stato costretto al ritiro. La tappa di Goiânia rappresenta ora un'opportunità cruciale per un immediato rilancio e per dimostrare il vero potenziale degli azzurri.

Il grande ritorno del Brasile nel calendario Moto3

Il Gran Premio del Brasile fa il suo ingresso ufficiale nel calendario della Moto3, ponendo fine a un'assenza che durava da oltre vent'anni. L'ultima edizione di questa prestigiosa gara si era disputata nel lontano 2004, e ora il mondiale torna a fare tappa in terra brasiliana. Il circuito scelto è quello di Goiânia, un tracciato che si distingue per un'interessante combinazione di lunghi rettilinei, ideali per le alte velocità, e curvoni veloci che mettono alla prova l'abilità e il coraggio dei piloti. Questa configurazione offre uno scenario perfetto per sfide avvincenti e sorpassi spettacolari, promettendo emozioni forti agli appassionati.

Obiettivi e attese per i piloti italiani a Goiânia

Dopo un esordio in Thailandia che ha messo in luce alcune difficoltà, i piloti italiani guardano alla tappa brasiliana come a una nuova e fondamentale opportunità. L'intero team azzurro è determinato a riscattarsi e a dimostrare il proprio valore. In particolare, Guido Pini si trova di fronte a una missione chiara e ambiziosa: migliorare significativamente i risultati ottenuti e riportare in alto i colori italiani nella classe cadetta. La gara di Goiânia sarà un banco di prova importante per tutti i rappresentanti tricolore, chiamati a reagire e a conquistare posizioni di prestigio.

Il contesto del Gran Premio del Brasile nel calendario 2026

Il Gran Premio del Brasile si svolgerà nel fine settimana del 20-22 marzo 2026, consolidandosi come la seconda prova del Campionato del Mondo Moto3, subito dopo l'apertura stagionale in Thailandia.

Il circuito di Goiânia è stato attentamente selezionato per ospitare questo storico ritorno del mondiale in Brasile, grazie al suo layout tecnico e al suo potenziale per gare spettacolari. Il calendario 2026 prevede che, dopo l'appuntamento brasiliano, il circus della Moto3 si sposterà per il Gran Premio delle Americhe. Il ritorno in Brasile rappresenta un momento di grande rilevanza per il motociclismo mondiale, con la Moto3 pronta a proseguire il suo cammino dopo l'intenso esordio stagionale a Buriram, offrendo nuove emozioni e confermando o ribaltando le prime gerarchie emerse.