Il pugilato europeo ha visto un cambio di guardia nella categoria dei pesi piuma, con il britannico Liam Davies che ha conquistato il titolo continentale vacante e la cintura intercontinentale WBO. L'incontro, svoltosi alla Co-op Live Arena di Manchester, in Gran Bretagna, ha avuto un epilogo inatteso: l'italiano Francesco Grandelli ha deciso di ritirarsi, su indicazione del suo angolo, al termine del sesto round.

La sfida, che metteva in palio le prestigiose cinture fino a 57 chilogrammi, ha visto Davies imporre fin dalle prime battute un ritmo elevato e una pressione costante.

Grandelli, pugile piemontese di ventinove anni, ha faticato a contenere l'offensiva del padrone di casa. La situazione si è fatta critica per l'italiano nel corso della quarta ripresa, quando è stato contato dall'arbitro dopo aver incassato una serie di colpi precisi e potenti sferrati dal britannico.

Dopo sei round intensi, e una valutazione attenta da parte del suo staff, la decisione di Grandelli di fermarsi è stata presa per salvaguardare la sua integrità fisica, cedendo così il passo a un Davies meritevole del successo. Per il pugile italiano, questa rappresenta la quinta sconfitta in carriera, a fronte di ventuno vittorie e due pareggi, un'occasione mancata per scalare le gerarchie internazionali in una categoria altamente competitiva.

Il trionfo di Davies e le sue prospettive

Per Liam Davies, anch'egli ventinovenne, la vittoria a Manchester segna un momento cruciale nella sua carriera. Il suo record si arricchisce ora di diciotto vittorie contro una sola sconfitta, proiettandolo verso nuove e significative opportunità. Questo successo gli apre infatti le porte per ambire a sfide di più alto profilo, inclusa la possibilità di contendere per una delle corone mondiali dei pesi piuma.

Attualmente, il panorama mondiale dei pesi piuma è dominato da quattro campioni: Brandon Figueroa detiene la cintura WBA, Bruce Carrington quella WBC, Angelo Leo è il campione IBF e Rafael Espinoza il detentore del titolo WBO. Davies, con il suo recente trionfo, si posiziona ora come un serio contendente per confrontarsi con uno di questi illustri nomi.

Contesto dell'incontro e percorsi dei pugili

L'incontro tra Davies e Grandelli non era quello inizialmente previsto; è stato organizzato in seguito al ritiro di Zak Miller, che avrebbe dovuto affrontare il britannico. Davies, già ex campione europeo dei supergallo (categoria 122 libbre), aveva difeso con successo il suo titolo continentale per due volte, prima di subire una sconfitta ai punti contro Shabaz Masoud nel novembre 2024. Per lui, questa vittoria rappresenta un importante rilancio nella categoria superiore.

Per Francesco Grandelli, la sfida di Manchester era la terza opportunità di conquistare il titolo europeo dei piuma. In precedenza, aveva già tentato l'impresa contro Mauro Forte, subendo una sconfitta rapida in un solo round nel maggio 2023, e successivamente contro Cristobel Lorente, perdendo ai punti dopo dodici riprese alla fine del 2024. L'evento di Manchester, che ha visto il trionfo di Davies, era parte di una riunione più ampia, il cui main event era l'attesa sfida nei pesi massimi tra Moses Itauma e Jermaine Franklin.