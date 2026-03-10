Fabio Grosso ha commentato con soddisfazione il cammino della squadra, nonostante la sconfitta subita all’Olimpico. Il tecnico ha sottolineato il valore del percorso compiuto, evidenziando gli spunti positivi emersi anche dalla gara.

In conferenza stampa, Grosso ha spiegato: “Vogliamo provare ad avere continuità all’interno delle partite. Abbiamo potenziale e ci sono spunti da cui ripartire anche oggi. Bisogna fare bene le partite contro questi avversari; noi siamo entrati male. Abbiamo reagito bene dopo il primo colpo ricevuto, disputando un buon primo tempo e una metà di ripresa giocata con intensità.

Abbiamo sofferto nel finale, ma abbiamo tenuto e creato un paio di occasioni prima del 2-1”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Abbiamo tanti spunti su cui lavorare. Vogliamo continuare, dobbiamo essere bravi a preparare tutte le partite al meglio, sapendo che gli avversari sono forti e dando continuità a tutte le gare”.

Riguardo alla prestazione dei giocatori, Grosso ha osservato: “I ragazzi hanno provato a fare la partita. In alcuni momenti non abbiamo riconosciuto cosa servisse, e queste squadre ti fanno pesare gli errori. Peccato per il risultato; il pareggio ci avrebbe dato continuità dopo i risultati importantissimi che abbiamo ottenuto”.

Infine, sull’assenza dei tifosi, ha commentato: “Venire in uno stadio del genere, dove senti il tifo, fa effetto.

Sono tifoserie importanti, è una partita completamente atipica. Non conosco bene le dinamiche, ma questo è uno stadio molto grande e non vedere tante persone è un dispiacere per tutti. I tifosi avranno le loro ragioni, non ho gli strumenti per parlare di questo. Sicuramente è una partita atipica in uno stadio che solitamente ribolle di emozioni”.

Il contesto della sfida all’Olimpico

La conferenza stampa è seguita alla partita disputata all’Olimpico contro la Lazio, terminata con una sconfitta per 2-1. Grosso ha evidenziato come la squadra abbia reagito bene dopo un inizio difficile, mostrando carattere e creando occasioni. Tuttavia, alla fine ha pagato alcuni errori e la mancanza di continuità nel corso della gara.

Il percorso della squadra

Il tecnico ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare sugli aspetti positivi emersi durante la partita. L’obiettivo è preparare al meglio le prossime sfide, con la consapevolezza della forza degli avversari e della necessità di dare continuità ai risultati ottenuti finora.