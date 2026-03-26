Nel giovedì del Media Day che ha dato il via al weekend del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, il campione Lewis Hamilton ha condiviso una prospettiva equilibrata e misurata sull’attuale situazione della Ferrari. Il pilota britannico, con la sua consueta lucidità, ha evidenziato come, pur riconoscendo i significativi progressi compiuti dalla scuderia di Maranello, il percorso verso la conquista della vetta sia ancora lontano dal suo completamento. La sua analisi si è concentrata sulla necessità di un approccio graduale e consapevole.

L'approccio cauto: “Un passo alla volta”

L'approccio di Lewis Hamilton è stato improntato alla massima prudenza, riassunto nella sua dichiarazione emblematica: “Un passo alla volta”. Questa frase, apparentemente semplice, si rivela profondamente programmatica e delinea perfettamente la filosofia del sette volte campione del mondo per la stagione in corso. Proseguendo nella sua analisi, Hamilton ha approfondito la situazione tecnica, affermando: “Stiamo cercando di costruire su quello che abbiamo in termini di prestazione, ma la Mercedes è ancora davanti. Abbiamo ancora un gap da colmare”. Con queste parole, il pilota ha dimostrato una chiara consapevolezza del valore della concorrenza, scegliendo di evitare qualsiasi facile proclama o eccessivo entusiasmo.

La Ferrari, pur essendo in crescita e più vicina ai vertici, non è ancora considerata il riferimento assoluto nel panorama della Formula 1.

Prospettiva storica e il ruolo del cambio regolamentare

Il recente podio conquistato in Cina è stato riconosciuto da Hamilton come un segnale incoraggiante, ma è stato immediatamente inquadrato come un punto di partenza, non certo un traguardo definitivo. Il pilota ha ribadito con fermezza l'impegno del team: “Daremo sicuramente il massimo”, estendendo la discussione ben oltre il mero risultato di una singola gara. Lewis Hamilton ha poi allargato la sua visione, analizzando la fase storica che sta vivendo la Formula 1. Ha sottolineato come il cambio regolamentare abbia rimescolato le carte in gioco, rendendo il campionato attuale più incerto e interessante.

“Ogni volta che c’è stata una nuova era,” ha spiegato, “è stato entusiasmante vedere dove si posizionano i vari team. Sono orgoglioso della squadra, del lavoro che abbiamo fatto per arrivare a questo punto, più vicini alla testa e dentro la lotta”. Questa affermazione evidenzia la sua fiducia nel percorso intrapreso e nella capacità del team di continuare a progredire.

L'emozione del duello con Leclerc e la passione per il motorsport

Uno dei momenti salienti del suo intervento ha riguardato il duello diretto con Charles Leclerc avvenuto in Cina. Hamilton ha rivendicato con un entusiasmo palpabile l'emozione di quel confronto, definendolo “davvero, davvero divertente”. Ha poi aggiunto, con una punta di nostalgia e passione per le corse: “Quella battaglia con Charles è stata una delle gare più divertenti che abbia mai disputato, credo.

A parte quella, mi viene in mente solo quella con Nico (Rosberg, ndr.) in Bahrain molti anni fa…”. Questo passaggio sottolinea la sua profonda connessione con l'essenza più pura del motorsport.

Infine, il campione britannico ha affrontato un tema molto dibattuto nel paddock e tra gli appassionati: le critiche rivolte alle attuali regole della Formula 1, accusate da alcuni di aver compromesso la “purezza” delle gare. La sua risposta è stata diretta e senza mezzi termini, un chiaro manifesto a difesa dello spettacolo in pista: “Nel karting succede continuamente, avanti e indietro, avanti e indietro… Nessuno lo chiama mai ‘yo‑yo racing’. È vero motorsport. Quindi chiunque se ne esca con questa definizione è… sì”.

Con questa affermazione, Hamilton ha voluto ribadire che l'intensità e l'alternanza delle posizioni sono parte integrante e fondamentale delle competizioni motoristiche, respingendo le etichette denigratorie.