La stagione di Formula 1 è appena iniziata, ma in casa Ferrari si discute già del futuro, in particolare su chi affiancherà Charles Leclerc nel 2027. Il tema ruota attorno a due nomi: Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, e Oliver Bearman, giovane talento britannico cresciuto nell’Academy del Cavallino. La situazione è resa incerta dai dettagli contrattuali non pubblici, ma alcune dinamiche sono ormai chiare agli osservatori del paddock.

Oliver Bearman ha iniziato il 2026 con risultati convincenti: settimo posto in Australia e quinto in Cina, confermando le aspettative che lo vedono come futuro pilota titolare Ferrari.

Bearman, classe 2005, era già stato chiamato a sostituire Carlos Sainz nel 2024 a Jeddah, dimostrando subito il suo valore. Successivamente, la Scuderia di Maranello lo ha affidato alla Haas per permettergli di maturare esperienza, e dalla seconda metà della scorsa stagione il britannico è diventato il punto di riferimento del team americano. Ha continuato a impressionare, come dimostrato dal recente quarto posto ottenuto nel GP del Messico, consolidando la sua candidatura.

Il Nodo Contrattuale di Hamilton

Lewis Hamilton, affiancato a Leclerc, rappresenta il presente della Ferrari. Il suo contratto, stimato intorno ai 60 milioni di dollari annui, copre le stagioni 2025 e 2026, con una clausola unilaterale che gli consente di estendere autonomamente la collaborazione fino al 2027, indipendentemente dalla volontà del team.

Questo significa che sarà Hamilton stesso a decidere se proseguire la sua avventura in rosso, qualora le condizioni tecniche e personali lo soddisfino. Le prestazioni del campione britannico sono tornate su ottimi livelli dopo un 2025 difficile, grazie anche a una rivoluzione tecnica che sembra averlo rivitalizzato. Se Hamilton dovesse continuare a brillare, potrebbe esercitare l’opzione per restare, rimandando così l’arrivo di Bearman almeno al 2028.

La Ferrari, dal canto suo, è consapevole dell’enorme impatto mediatico di Hamilton e dei benefici in termini di immagine e merchandising. Tuttavia, la scelta finale dipenderà soprattutto dal pilota, che potrà valutare la competitività della monoposto 2026 prima di prendere una decisione definitiva.

La Scuderia non chiude la porta a nessuna opzione, ma neanche la spalanca.

Bearman in Attesa e il Confronto con il Passato

La situazione di Bearman ricorda quella vissuta da Charles Leclerc, promosso in Ferrari dopo un solo anno in Sauber. Anche allora, la Scuderia si trovò a dover scegliere tra l’esperienza di un veterano e la freschezza di un giovane talento. Oggi, Bearman resta il principale candidato per un futuro da titolare Ferrari nel 2027, o eventualmente come erede di Leclerc qualora il monegasco decidesse di cambiare orizzonte alla scadenza del suo contratto. Dovrà attendere la decisione di Hamilton. Se il britannico dovesse lasciare, il ventiduenne inglese sarebbe pronto a raccogliere il testimone.

In caso contrario, la sua attesa potrebbe prolungarsi di almeno un’altra stagione.

Il Futuro della Scuderia

Il futuro della Ferrari si deciderà nei prossimi mesi, con la scelta di Hamilton destinata a influenzare non solo la formazione del team, ma anche le strategie a lungo termine della Scuderia. La storia recente della Formula 1 dimostra che i top team sono pronti a lanciare giovani talenti, ma la tradizione Ferrari resta improntata alla cautela. L’ultima parola, come spesso accade nei grandi intrecci della F1, spetterà al pilota stesso, che valuterà i risultati e la competitività della vettura 2026 prima di decidere se restare o lasciare spazio al giovane collega.