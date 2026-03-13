Lewis Hamilton ha concluso la Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2026 in quarta posizione. Il pilota britannico ha superato il compagno di scuderia Charles Leclerc, ma è rimasto a soli venti millesimi dal terzo posto, conquistato da Lando Norris con la McLaren. Hamilton si è dichiarato soddisfatto della sessione, evidenziando il lavoro svolto dal team dopo una prima sessione di prove libere (FP1) rivelatasi complicata.

Il bilancio della qualifica

“Sono davvero contento della sessione. Il mio team ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto i miei ingegneri sono stati fantastici nel rimettere in sesto la macchina, perché la FP1 era stata una sessione insidiosa, con quel testacoda”, ha dichiarato Hamilton.

Le sue parole sottolineano il contributo decisivo del team nel migliorare la vettura tra le diverse sessioni di prove.

Il gap nei rettilinei

Hamilton ha poi individuato la causa principale del distacco dalle Mercedes: “La macchina si comporta benissimo. È solo che, credo, stiamo perdendo soprattutto nei rettilinei, e perdiamo davvero tanto tempo rispetto a Mercedes. Abbiamo molto lavoro da fare, dobbiamo davvero impegnarci al massimo a Maranello per aumentare la potenza”. Ha aggiunto: “L’anno scorso eravamo consapevoli del fatto che la Mercedes partiva prima di noi e degli altri, e così è stato. Hanno fatto un lavoro fantastico e noi dobbiamo fare un passo avanti, dobbiamo spingere per riuscire a colmare questo divario.

Dal punto di vista della guida le sensazioni sono ottime e possiamo competere con loro in curva, ma quando si ha meno potenza è così che va”.

Preoccupazioni tecniche

Il vantaggio delle Mercedes in termini di potenza potrebbe derivare da un rapporto di compressione del motore V6 che sfrutta una “zona grigia” del regolamento tecnico. La FIA ha approvato modifiche che entreranno in vigore dal 1° giugno 2026, introducendo una doppia soglia di verifica del rapporto di compressione sia a freddo sia a caldo. Hamilton ha espresso preoccupazione: “Spero sia solo potenza pura e non del loro rapporto di compressione. Se invece il motivo è questo, sarò deluso che la FIA abbia permesso che fosse così. E spingerò la mia squadra a fare la stessa cosa”.