Lewis Hamilton ha espresso cautela in vista del Gran Premio di Cina, seconda prova del Mondiale di Formula 1, dopo il quarto posto conquistato in Australia. Il pilota della Ferrari ha sottolineato che è ancora troppo presto per parlare di lotta al titolo, pur riconoscendo i progressi della squadra.

Un avvio incoraggiante ma con riserva

“È troppo presto per dire se potremo competere per il campionato piloti o costruttori. Posso però dire che sarà ancora molto difficile battere la Mercedes questo fine settimana, inoltre ritengo scontato che aumenteranno il ritmo anche McLaren e Red Bull.

Quindi, ci concentreremo solo sul fare del nostro meglio e sul tirare fuori il massimo dalla vettura”. Queste le parole di Hamilton, che ha mostrato un sorriso ma anche una chiara consapevolezza delle difficoltà.

Divertimento e apprendimento in Australia

Il britannico ha aggiunto: “Mi sono divertito molto la scorsa settimana, col quarto posto a Melbourne, e anche fare dei test extra è stato divertente per noi, ci ha permesso di girare di più. E poi abbiamo scoperto molto durante la gara, dall’inizio alla fine”. Hamilton ha poi riconosciuto la superiorità della Mercedes: “Certo sapevamo che la Mercedes stava andando forte ma non che il distacco fosse così grande. Ma non è un distacco impossibile da colmare, ci vorrà solo l’impegno di tutti”.

Il contesto tecnico del Gran Premio di Cina

Il Gran Premio di Cina si svolge a Shanghai e rappresenta la seconda tappa del campionato 2026, caratterizzato per il terzo anno consecutivo da un weekend con gara Sprint, che assegna punti ai primi otto classificati. Il circuito cinese sarà dunque un banco di prova importante per valutare i reali progressi della Ferrari rispetto alla Mercedes e agli altri contendenti.

In Australia, la SF‑26 ha mostrato segnali incoraggianti, ma il divario con la Mercedes resta evidente. La Ferrari dovrà lavorare intensamente per colmare il gap, soprattutto considerando la concorrenza agguerrita di McLaren e Red Bull.