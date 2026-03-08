Francesca Lollobrigida è in piena corsa per una medaglia ai Mondiali Allround di speed skating, in corso al Thialf di Heerenveen. Dopo la prima giornata, la pattinatrice italiana occupa la sesta posizione nella classifica femminile, a 3,78 secondi dalla leader Miho Takagi. Lollobrigida punta tutto sulle sue distanze preferite per risalire la graduatoria.

La competizione, giunta alla sua seconda e ultima giornata, vede la Lollobrigida impegnata nelle distanze più corte nella mattinata. Nel pomeriggio, invece, affronterà i 5000 metri, distanza in cui potrà sfruttare al meglio le sue doti di resistenza.

Situazione dopo la prima giornata

Al termine delle prime due prove, sui 500 metri e sui 3000 metri, Lollobrigida si trova in sesta posizione nella classifica Allround femminile. Il suo distacco dalla giapponese Miho Takagi, attualmente in testa, è di 3,78 secondi. La strategia della pattinatrice italiana è chiara: limitare i danni nelle distanze veloci per poi puntare tutto sui 5000 metri.

Prospettive nella giornata decisiva

La seconda e ultima giornata dei Mondiali prevede per le atlete i 1500 metri al mattino e i 5000 metri nel pomeriggio. Lollobrigida, forte delle sue qualità nelle long distance, punta a una rimonta significativa nella classifica generale.

La gara dei 5000 metri

La competizione femminile si è svolta il 7 e l’8 marzo 2026 al Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi.

La gara dei 5000 metri, disputata l’8 marzo alle 15:16, ha visto Francesca Lollobrigida chiudere in terza posizione nella singola prova. Il suo tempo è stato di 6:56.77, a 4,74 secondi dalla vincitrice Ragne Wiklund e a 0,52 secondi dalla seconda classificata Marijke Groenewoud. Questi risultati confermano la competitività di Lollobrigida sulle lunghe distanze e rafforzano le sue possibilità di salire sul podio nella classifica generale Allround.