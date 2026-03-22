CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Blue Factor Castiglione si prepara a un impegno difficile nella diciassettesima giornata di Serie A1 di hockey su pista. Domenica alle 18, al Casa Mora, il Castiglione ospiterà il Why Sport Valdagno. L'incontro si preannuncia arduo, anche in considerazione del pesante 11-1 subito all'andata al pala Lido, dove l'unico gol castiglionese fu di Diego Guarguaglini. Arbitri: Louis Antony Hyde (Breganze) e Alfonso Rago (Giovinazzo).

Il Valdagno: gioventù e talenti in evidenza

Il Valdagno, guidato dal tecnico portoghese Frederico Mascarenhas, è tra le formazioni più giovani della Serie A1 (un solo over 2000).

Vanta quattro stranieri di spicco: il portoghese Lucas Honorio (classe 2003), capocannoniere con 25 gol; il porto-cileno Tiago Sanches (8 gol); Diogo Seixas (11 reti), ex Braga e classe 1996; e il portiere lusitano Rodrigo Vieira (21 anni). Completano la rosa l'estro del capitano Leonardo Diquigiovanni (2004, 11 gol), i fratelli Nicolò e Francesco Crocco, e la velocità di Tomba. Reduce da un pareggio a Viareggio, il Valdagno dovrà recuperare due partite rinviate per impegni di coppa: il 4 febbraio contro il Giovinazzo (14° turno) e il 24 febbraio contro il Monza (16ª giornata).

Notizie dalla Blue Factor e l'appello di Pericoli

In casa castiglionese, si registrano il rientro di Mattia Maldini (dopo squalifica) e il recupero di Oscara Lasorsa.

Preoccupa l'infortunio al braccio di Serse Cabella, che potrebbe compromettere l'intera stagione. Il presidente dell'HcC, Marcello Pericoli, ha esortato la squadra a “lottare in ogni partita” per la categoria. “Giocare in Serie A1 è un premio meritato e dobbiamo goderci questa esperienza fino alla fine. Contro il Valdagno mi aspetto un incontro difficile, ma noi dobbiamo crederci sempre”, ha dichiarato, invitando a concentrazione e impegno.

Precedenti e il vivaio in campo

Le ultime sfide in Serie A1 prima dell'andata risalgono alle stagioni 2007-08 (1-1 al Casa Mora, 5-2 veneto al ritorno) e 2008-09 (5-5 a Valdagno, 5-1 valdagnese al Casa Mora). In Serie A2, la Blue Factor Castiglione ospiterà sabato alle 19 al Casa Mora l'Spv Viareggio.

Rinviata la gara dell'Under 23. Domenica, l'Under 17 Lo Scoiattolo sarà in trasferta a Viareggio contro i Pumas A per il primo posto. Sabato, l'Under 15 La Scala inizierà la prima di cinque trasferte a Sarzana.

Risultati e classifiche

Serie A1 – 16ª giornata: Forte dei Marmi-Giovinazzo 3-3; Novara-Cgc Viareggio 2-5; Grosseto-Blue Factor Castiglione 7-3; Follonica-Trissino 3-7; Lodi-Bassano 3-8; Breganze-Sarzana 4-2; Valdagno-Monza rinviata al 24/2.

17ª giornata (30/31 gennaio, 1 febbraio 2026): Monza-Novara; Giovinazzo-Follonica; Sarzana-Lodi; Cgc Viareggio-Forte dei Marmi; Trissino-Breganze; Bassano-Grosseto; Blue Factor Castiglione-Why Sport Valdagno.

Classifica Serie A1: Bassano (16) 39; Trissino (15) 38; Cgc Viareggio (16) 35; AW Lodi (16) 32; Valdagno (14) 29; Hrc Monza (15), Cp Grosseto (16) 27; Follonica (16) 22; Sarzana (15) 21; Forte dei Marmi (16) 14; Azzurra Novara (16) 9; Afp Giovinazzo (15) 8; Castiglione (16) 7; Breganze (15) 3.

Serie A2 – Girone B – 9ª giornata (31 gennaio, 1 febbraio 2026): Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio; Camaiore-Matera; Nova Medicea Viareggio-Follonica; Forte dei Marmi-Scandiano; Sarzana-Eboli.

Classifica Serie A2: Forte dei Marmi (9) 24; Camaiore (8) 21; Scandiano (8), Matera (9) 18; Pumas Viareggio (8) 12; Spv Viareggio (8) 9; Eboli (8), Sarzana (8), Castiglione (8) 6; Follonica (8) 3.

Under 17 Zona 4 – 12ª giornata (1 febbraio): Cgc Viareggio-Pumas Viareggio B; Pumas Viareggio A-Lo Scoiattolo Castiglione; Riposa Sarzana.

Classifica Under 17: Castiglione (9) 24; Pumas Viareggio A (8) 21; Sarzana (9) 15; Cgc Viareggio (9), Pumas Viareggio B (9) 3.