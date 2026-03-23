L'Italia si prepara ai Mondiali 2026 di Prima Divisione Gruppo A di hockey su ghiaccio femminile con una squadra che punta sulla continuità. L'head coach Eric Bouchard ha ufficializzato la lista delle ventitré convocate che rappresenteranno la nazionale a Budapest, dal 12 al 18 aprile. La selezione azzurra vede la conferma in blocco del gruppo che ha raggiunto i quarti di finale alle Olimpiadi di Milano Cortina, un risultato storico per l'hockey femminile italiano.

La formazione sarà guidata dalla capitana Nadia Mattivi, affiancata da giocatrici di comprovata esperienza e qualità come Laura Fortino, Kristen Guerriero, Aurora Enrica Abatangelo, Kristin Della Rovere, Justine Reyes e Kayla Tutino.

Tra le convocate spicca anche la giovane promessa Matilde Fantin. Il roster include tre portieri di talento: Gabriella Frances Durante, Martina Fedel e Margherita Ostoni, tutte con significative esperienze in club sia italiani che internazionali.

Il roster delle azzurre per Budapest

Le ventitré atlete convocate sono così ripartite: tre portieri (Durante, Fedel, Ostoni), sette difensori (Fortino, Guerriero, Lobis, Mattivi, Pierri, Stocker, Fielding Varano) e tredici attaccanti (Abatangelo, Bonafini, Caumo, Della Rovere, Fantin, Heidenberger, Kaneppele, Mazzocchi, Niccolai, Reyes, Roccella, Saletta, Tutino). Le riserve a disposizione a casa sono Maddalena Bedont e Samantha Gius. La presenza di atlete provenienti da importanti club di Svezia, Finlandia, Svizzera, Canada e Stati Uniti d'America sottolinea la notevole crescita e l'internazionalizzazione del movimento italiano dell'hockey femminile.

La nazionale giunge a questo importante appuntamento dopo aver centrato un traguardo senza precedenti alle Olimpiadi di Milano Cortina, dove ha saputo raggiungere i quarti di finale. L'obiettivo dichiarato per i Mondiali è ora quello di conquistare la promozione nella Top Division mondiale, consolidando i progressi e l'alto livello di gioco mostrati negli ultimi anni.

Continuità e prospettive del gruppo azzurro

La scelta di mantenere sostanzialmente invariato il gruppo olimpico riflette la volontà dello staff tecnico di puntare sulla continuità e sulla coesione della squadra. Già in occasione delle Olimpiadi, la selezione era stata costruita su un nucleo solido di giocatrici, con alcune esclusioni dell'ultimo minuto, come quelle di Maddalena Bedont e Samantha Gius, all'epoca impegnate rispettivamente con la Nazionale Under 18 e in altri tornei.

Il meticoloso lavoro svolto durante i lunghi raduni in Canada e le numerose amichevoli internazionali hanno permesso alle azzurre di affinare l'intesa e di presentarsi ai Mondiali con una rosa competitiva, motivata e ben preparata.

La partecipazione costante a competizioni di alto livello e l'esperienza significativa maturata all'estero da molte delle atlete rappresentano un valore aggiunto fondamentale per la nazionale. Questo percorso mira a consolidare la presenza dell'Italia tra le migliori squadre europee e mondiali nell'ambito dell'hockey su ghiaccio femminile, proiettando il movimento verso nuovi successi.