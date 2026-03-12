La IIHF ha definito il nuovo regolamento per la promozione in Top Division in vista dei Mondiali femminili di Prima Divisione Gruppo A, che si svolgeranno a Budapest dal 12 al 18 aprile. Una novità sostanziale rispetto agli anni precedenti: sarà disponibile un solo posto per l'accesso alla massima serie. Pertanto, solo la squadra che concluderà il torneo al primo posto otterrà la promozione.

Unico slot per la Top Division

Per conquistare il pass per la Top Division, sarà indispensabile raggiungere esclusivamente la prima posizione. Negli anni passati erano previsti due slot, ma per l'edizione 2026 è stato confermato un solo posto disponibile.

Il torneo vedrà la partecipazione dell'Italia, affiancata da Ungheria, Norvegia, Slovacchia, Francia e Cina.

Spareggio salvezza per la retrocessione dalla Top Division

Per quanto concerne la retrocessione dalla Top Division, la squadra che perderà la categoria sarà determinata il 16 novembre, in un evento che si terrà in Danimarca. Le squadre con il peggior piazzamento nei due gruppi preliminari (A e B) si sfideranno in uno spareggio salvezza in gara secca.

Modifiche al regolamento IIHF per la Division I Gruppo A

In base allo statuto IIHF aggiornato per il periodo 2024-2028, tradizionalmente le prime due squadre della Division I Gruppo A femminile venivano promosse in Top Division. Tuttavia, per il 2026 è stata introdotta una deroga significativa: solo la vincitrice del torneo acquisirà il diritto di accedere alla massima serie. Questa modifica rappresenta un cambiamento importante rispetto alle consuetudini precedenti.