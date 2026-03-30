L'Italia dell'hockey su pista partecipa alla 70ª Coppa delle Nazioni a Montreux, Svizzera, dal 1° al 5 aprile 2026. Il commissario tecnico Alessandro Bertolucci guida una Nazionale con rosa profondamente rinnovata dopo il bronzo conquistato agli Europei 2025 di Paredes. Otto squadre: Italia, Svizzera, Angola, Argentina, Francia, Spagna, Portogallo e Montreux HC. Gli Azzurri, inseriti nel Gruppo A, affronteranno Angola, Argentina e Montreux HC.

I convocati di Bertolucci e le novità

La lista dei convocati, definita dal CT Bertolucci, include alcune assenze (Cocco, Faccin, Gavioli, Ipinazar, Sgaria).

I portieri sono Stefano Zampoli (Hockey Trissino) e Mattia Verona (Ubroker Bassano). Giocatori di movimento: Elia Cinquini (CGC Viareggio), Francesco Compagno (BCC Centropadana Lodi), Leonardo Diquigiovanni (Why Sport Valdagno), Alessandro Verona (Sporting CP), Alberto Pozzato (Ubroker Bassano), Matteo Cardella (Ubroker Bassano), Andrea Malagoli (Hockey Trissino), Gioele Piccoli (Hockey Trissino). Novità: ritorno di Elia Cinquini, ingresso di giovani come Diquigiovanni, Piccoli e Cardella (da giovanili e Serie A1). Diquigiovanni sostituisce l'infortunato Borgo.

Verso i Mondiali 2026: la tappa di Montreux

Montreux è una tappa strategica verso i World Skate Games 2026 (Asunción, Paraguay, 2-18 ottobre).

Unico impegno internazionale pre-mondiale, è cruciale per il CT Bertolucci testare tattiche e la coesione del gruppo.

Il programma gare della Coppa delle Nazioni

Il calendario della 70ª Coppa delle Nazioni, dal 1° al 5 aprile, vede l'Italia debuttare mercoledì 1° aprile (15:00) contro l'Angola. Seguiranno Montreux HC giovedì 2 aprile (19:00) e Argentina venerdì 3 aprile (19:00). Le semifinali sono sabato 4 aprile, le finali domenica 5 aprile.

Obiettivi e importanza del torneo

Montreux, alla quinta partecipazione consecutiva dell'Italia, è un banco di prova fondamentale. Dopo il quarto posto di due anni fa e i recenti podi europei e mondiali, l'obiettivo è consolidare il gruppo e prepararsi ai mondiali.