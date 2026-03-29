Nel confronto diretto che ha concluso la ventiquattresima giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, il Trissino ha letteralmente dominato il Bassano, imponendosi con un risultato schiacciante di 10-1. L'incontro, attesissimo per le sue implicazioni in classifica, ha visto Giulio Cocco e i suoi compagni prevalere nettamente, chiudendo il primo tempo già sul 4-0 e ampliando ulteriormente il divario nella ripresa.

Tra i protagonisti indiscussi della serata, spiccano Mendez, autore di una tripletta, e i compagni Alvaro Morais e Joao Almeida, entrambi a segno con due reti ciascuno.

Grazie a questa prestazione maiuscola, il Trissino scavalca il Bassano in classifica, balzando al comando con 62 punti e lasciando i rivali a quota 60. Un successo che non solo ribalta le posizioni al vertice, ma sottolinea la forza e la profondità della rosa biancoblu in un momento cruciale della stagione.

Il dominio in campo: una vittoria senza storia

La gara ha preso una direzione chiara fin dalle prime battute, con il Trissino che ha saputo imporre la propria pressione sul Bassano, concretizzando rapidamente le occasioni create. Il primo tempo si è concluso con un netto 4-0, spegnendo di fatto le speranze di rimonta degli ospiti. Nella ripresa, il divario si è ulteriormente ampliato, con i padroni di casa che hanno continuato a spingere e a trovare la via del gol con impressionante regolarità.

Il risultato finale di 10-1 è la fotografia di una partita a senso unico, dove la formazione di casa ha espresso appieno il proprio potenziale offensivo e una solidità difensiva che non ha concesso nulla agli avversari.

Il Bassano, pur provando a reagire, non è riuscito a contenere la manifesta superiorità degli avversari, incassando una delle sconfitte più pesanti della stagione, proprio nello scontro diretto che avrebbe potuto cambiare le sorti del campionato. La classifica vede ora il Trissino saldamente in testa, in una posizione privilegiata per gestire il vantaggio nelle ultime decisive giornate di campionato.

La storica rivalità tra Trissino e Bassano

Il confrontotra Trissino e Bassano incarna uno dei derby più sentiti dell’hockey su pista italiano.

Le due formazioni vicentine si erano già incontrate di recente nella finale di Coppa Italia, dove il Trissino aveva prevalso per 4-1, aggiudicandosi il trofeo per la quarta volta nella sua storia. In quell’occasione, la partita si era rivelata estremamente combattuta, con il Trissino capace di resistere anche in inferiorità numerica e di segnare nei momenti chiave grazie alle marcature di Gavioli, Piccoli, Alvarinho e Silva. Il Bassano, nonostante una lotta strenua fino all'ultimo, aveva dovuto cedere ancora una volta ai rivali, confermando la supremazia dei biancoblu sia in campionato che nelle competizioni di coppa.

La rivalità tra le due formazioni vicentine continua, dunque, ad animare la stagione, con il Trissino che ora guarda con rinnovata fiducia al finale di campionato, forte del ribaltamento in classifica ottenuto nello scontro diretto più atteso.