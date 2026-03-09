La Nazionale femminile di hockey su prato ha conquistato una vittoria fondamentale nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. Le azzurre si sono imposte per 3‑0 sull’Austria, giocando ad Hyderabad, in India. Questo successo rappresenta un riscatto significativo dopo la sconfitta iniziale contro l’Inghilterra, rilanciando le ambizioni della squadra di accedere alle semifinali del torneo.

Una prestazione dominante e tre gol determinanti

Sotto la guida di Massimo Lanzano, le azzurre hanno mostrato un controllo netto del match fin dall’inizio.

Il primo gol è arrivato al 19′ grazie a Federica Carta, abile nel trasformare un corner corto. Poco dopo, Lola Brea ha raddoppiato su azione, portando il punteggio sul 2‑0. La chiusura definitiva del risultato è stata siglata da Eleonora Di Paola nel corso del terzo quarto, fissando il punteggio sul 3‑0.

La prossima partita, un crocevia per le semifinali

L’Italia ora si prepara ad affrontare la Corea del Sud in un incontro che si preannuncia decisivo. La Corea del Sud, dal canto suo, affronterà l’Inghilterra prima di incontrare le azzurre. Una vittoria contro la Corea del Sud garantirebbe all’Italia l’accesso diretto alle semifinali del torneo.

Il significato della vittoria contro l’Austria

Il successo ottenuto contro l’Austria è una risposta di carattere e concretezza da parte delle azzurre, dopo il passo falso iniziale contro la testa di serie Inghilterra. Questa prestazione ha confermato la solidità della squadra, elemento cruciale in una fase così delicata della competizione mondiale.