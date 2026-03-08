Esordio amaro per la nazionale italiana femminile di hockey su prato nelle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2026. A Hyderabad, in India, le azzurre sono state battute nettamente dall’Inghilterra per 5‑2, ma restano ancora in corsa per la qualificazione alla fase finale in programma ad agosto tra Belgio e Paesi Bassi.

Il match e il contesto della gara

Le inglesi, favorite e testa di serie del girone, hanno imposto il proprio ritmo sin dall’inizio, procurandosi numerosi corner corti. Hanno chiuso il primo quarto sul 2‑0 grazie alle reti di Grace Balsdon (11’20”) e Lottie Bingham (14’44”).

Nella seconda frazione, Elizabeth Neal ha portato il punteggio sul 3‑0 (15’53”), prima che Ivanna Pessina accorciasse le distanze al primo penalty corner del match (18’27”).

Nel terzo quarto, l’Inghilterra ha ulteriormente ampliato il vantaggio con Anna Toman (26’44”) e un nuovo sigillo di Balsdon (31’12”), portandosi sul 5‑1. In apertura dell’ultima frazione, Federica Carta ha firmato la seconda rete italiana (45’49”), ma il risultato finale è rimasto sul 5‑2.

Classifica del girone e prospettive future

L’Italia, attualmente diciottesima nel ranking internazionale, è inserita nel gruppo A insieme all’Inghilterra (ottava e testa di serie), alla Corea del Sud (sedicesima) e all’Austria (trentatreesima).

Avanzano in semifinale le prime due classificate di ogni girone. Da lì, le migliori tre del tabellone finale accederanno direttamente ai Mondiali. La quarta classificata potrà giocarsi il ripescaggio tramite ranking con la quarta classificata del torneo in corso a Santiago del Cile.

Nonostante la sconfitta, la squadra mantiene viva la speranza di tornare a disputare la Coppa del Mondo dopo otto anni di assenza.

Il percorso di qualificazione

Il torneo si svolge ad agosto tra Belgio e Paesi Bassi, e l’Italia ha ancora margini di manovra per qualificarsi. Il cammino passa attraverso le semifinali del girone e, in caso di quarto posto, un eventuale ripescaggio tramite ranking. Il percorso resta dunque aperto, anche se la strada si presenta in salita.