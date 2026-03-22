Il Gran Premio del Brasile Moto2 2026, secondo appuntamento del Motomondiale, si svolge sul circuito di Goiania, una novità assoluta di questa stagione. Le qualifiche, posticipate a domenica a causa di una voragine apertasi sul rettilineo principale, hanno visto lo spagnolo Daniel Holgado conquistare la pole position con il tempo di 1:20.711. Ha preceduto di soli 17 millesimi il colombiano David Alonso e di 43 millesimi il connazionale Alex Escrig, formando una prima fila interamente iberica. In seconda fila scatteranno gli spagnoli Manuel Gonzalez e Angel Piqueras, seguiti dall’olandese Collin Veijer.

Per l'Italia, Tony Arbolino è chiamato a una difficile rimonta dalla decima piazzola, mentre Dennis Foggia partirà ventitreesimo.

La sessione di qualifica ha evidenziato una netta supremazia spagnola, con i primi cinque classificati nati in Spagna, nonostante Alonso corra sotto bandiera colombiana. La terza fila vedrà al via López, Vietti e Maji, mentre Tony Arbolino partirà dalla quarta fila, affiancato da Muñoz e Ortolá. Il fine settimana brasiliano è stato caratterizzato da numerose incognite, con la griglia di partenza definita solo dopo le qualifiche domenicali. Arbolino, apparso a suo agio sulla Kalex del REDS Fantic Racing e dominante nelle pre-qualifiche, punta ora al primo successo stagionale.

La gara, attesa per le 17:15 ora italiana, promette una caccia serrata alla seconda vittoria di questo inizio di Mondiale.

Penalità e retrovie della griglia

Una penalità per Guevara lo farà retrocedere di tre posizioni in griglia, partendo sedicesimo e favorendo così Baltus, García e Roberts, che guadagneranno una posizione ciascuno. Nelle retrovie, Huertas scatterà ventunesimo, Ferrández ventiquattresimo, Canet venticinquesimo, Navarro ventiseiesimo e Rueda ventisettesimo, quest'ultimo a causa di un problema elettrico che ha fermato la sua moto nel finale di sessione.

Il Gran Premio del Brasile si preannuncia dunque un appuntamento cruciale, con Daniel Holgado in pole e Tony Arbolino chiamato a una difficile rimonta su un tracciato che ha già riservato molte sorprese e imprevisti.