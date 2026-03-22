Ai Mondiali Indoor di atletica, la finale dei 1500 metri femminili ha regalato emozioni e un epilogo sorprendente, con la britannica Georgia Hunter Bell che ha dominato la scena dopo un tentativo di fuga audace ma infruttuoso dell’etiope Birke Haylom. Hunter Bell ha conquistato la medaglia d’oro con il miglior crono stagionale mondiale, mentre la nostra Ludovica Cavalli ha chiuso al nono posto.

La gara ha preso il via con un’iniziativa decisa di Birke Haylom, la promettentissima atleta etiope classe 2006, già detentrice dei record mondiali under 20 sul miglio e sulla distanza in sala.

Haylom ha tentato di sorprendere le avversarie prendendo il comando fin dal primo giro e imponendo un ritmo elevato. Questa mossa ha costretto le altre pretendenti al podio a reagire prontamente, lanciando una lunga progressione per recuperare terreno. Tuttavia, il tentativo di fuga di Haylom si è rivelato eccessivamente dispendioso e tatticamente poco lungimirante, con il gruppo delle favorite che l’ha raggiunta poco prima della campana dell’ultimo giro.

È stato proprio in quel frangente che Georgia Hunter Bell ha piazzato l’allungo decisivo. La trentaduenne britannica, già bronzo agli ultimi Giochi e ai precedenti Mondiali indoor sui 1500 metri, nonché argento iridato in carica sugli 800 metri, ha sfoderato un’accelerazione fenomenale che ha neutralizzato ogni resistenza, staccando nettamente le rivali e involandosi verso il traguardo.

Il suo tempo di 3:58.53 non solo le è valso l’oro, ma ha anche stabilito la miglior prestazione mondiale stagionale.

Sul podio, alle spalle di Hunter Bell, si sono piazzate l’australiana Jessica Hull, che ha conquistato l’argento con un eccellente 3:59.45, siglando il nuovo record oceanico, e la statunitense Nikki Hiltz, medaglia di bronzo con il suo primato personale di 3:59.68. Ai piedi del podio, nonostante un notevole 3:59.71 che le è valso il primato nazionale, è rimasta la francese Agathe Guillemot, a testimonianza dell’altissimo livello tecnico della finale, che ha visto ben quattro atlete scendere sotto il muro dei quattro minuti.

Le prestazioni in finale

La giovane Birke Haylom, semifinalista olimpica a Parigi 2024, ha pagato lo sforzo iniziale e ha concluso la sua prova al quinto posto con il tempo di 4:01.34.

La nostra rappresentante, Ludovica Cavalli, non è mai riuscita a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice e ha terminato la gara in nona posizione, fermando il cronometro a 4:10.10. La finale si è disputata sulla pista della Kujawsko‑Pomorska Arena di Toruń, in Polonia, sede di questa ventiduesima edizione della prova femminile sui 1500 metri ai Mondiali Indoor.

Il percorso verso la finale ha visto le atlete superare le batterie eliminatorie, disputate il 20 marzo. Tra le protagoniste che si sono distinte nelle fasi iniziali e che hanno poi animato la finale, figurano nomi come Agathe Guillemot, Nikki Hiltz, Ludovica Cavalli, Birke Haylom, Klaudia Kazimierska, Susan Lokayo Ejore‑Sanders, Georgia Hunter Bell, Jessica Hull e Gracie Morris. La competizione ha confermato la crescita tecnica della specialità, evidenziando la presenza di numerose atlete capaci di competere ai massimi livelli internazionali.