La notte NBA ha regalato emozioni intense, con le stelle del campionato in grande spolvero. I Boston Celtics hanno interrotto la striscia di dodici vittorie consecutive degli Oklahoma City Thunder, imponendosi per 119-109 al TD Garden. Un successo cruciale che ha visto Jaylen Brown protagonista assoluto con 31 punti, mentre ai Thunder non sono bastati i 33 punti e 8 assist del solito Shai Gilgeous-Alexander.

Il confronto tra Celtics e Thunder, uno dei pochi incroci di alto livello tra le squadre di vertice delle due Conference, ha offerto un assaggio di quella che potrebbe essere una futura finale.

La partita ha visto Boston imporsi soprattutto nella seconda metà, dopo un avvio favorevole agli ospiti. Il pubblico del Garden ha spinto la squadra di Joe Mazzulla, che ha saputo rispondere con intensità e motivazione, ribaltando il risultato. Jayson Tatum ha contribuito con una doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi. Per i Celtics, questa è la quarantottesima vittoria stagionale, un dato che li conferma tra le squadre più solide della lega e consolida la loro posizione nella Eastern Conference. Nonostante la lunga rotazione, i Thunder hanno perso il controllo del match nella seconda metà, vedendo interrompersi una lunga striscia positiva, pur mantenendo la leadership a Ovest.

Le altre stelle della notte NBA

Un'altra prestazione da incorniciare è arrivata da Luka Doncic, che con 43 punti ha guidato i Los Angeles Lakers al successo per 137-130 sugli Indiana Pacers. Per lo sloveno si tratta della quattordicesima partita stagionale con almeno 40 punti, a testimonianza della sua costanza ad altissimi livelli. LeBron James ha sfiorato la tripla doppia con 23 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, contribuendo in modo determinante alla vittoria che permette ai Lakers di consolidare il terzo posto a Ovest.

Tra gli altri protagonisti, spicca Victor Wembanyama che ha guidato i San Antonio Spurs al successo per 123-98 contro i Memphis Grizzlies, mettendo a segno 19 punti e 15 rimbalzi in soli 26 minuti di gioco.

A Denver, i Nuggets hanno superato Dallas per 142-135 grazie a una prestazione monumentale di Nikola Jokic, autore di 23 punti, 21 rimbalzi e 19 assist, e ai 53 punti del compagno di squadra Jamal Murray.

La stagione NBA prosegue con equilibrio e spettacolo, offrendo match di alto livello che preannunciano playoff combattuti. La qualità e la profondità delle squadre, come dimostrato nel big match tra Boston e Oklahoma City, continuano a tenere alta l'attenzione degli appassionati.