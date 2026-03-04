L'IBF, Italian Bike Festival, cambia nome e diventa International Bike Festival. La manifestazione, che consolida la sua dimensione globale e rafforza un percorso di crescita iniziato nel 2018, si terrà dal 4 al 6 settembre 2026 presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Un’evoluzione naturale di un percorso consolidato

Il cambio di naming non è una mera operazione estetica, ma la naturale conseguenza di un percorso che ha portato IBF a ottenere nel 2023 la qualifica ufficiale di Fiera Internazionale. Questo riconoscimento attesta la rilevanza e l’attrattività della manifestazione su scala globale, rendendo esplicita una dimensione internazionale già consolidata nei fatti.

Una piattaforma internazionale per la bike industry

Ideato e organizzato da Movestro, società del gruppo Italian Exhibition Group, IBF è nato come piattaforma nazionale dedicata al mondo della bici. Negli anni ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, attirando brand, operatori e media da tutta Europa e oltre. Oggi, con il nuovo nome, International Bike Festival interpreta in modo ancora più coerente la portata e l’ambizione di un evento che parla una lingua internazionale.

«Il passaggio da Italian a International Bike Festival non è soltanto un’evoluzione del naming, ma la naturale conseguenza di un percorso di crescita che negli anni ha ampliato il nostro pubblico, i nostri partner e la nostra visione», ha dichiarato Lucrezia Sacchi, Marketing Director di Movestro.

«IBF oggi è un punto di incontro europeo – e non solo – per l’industria della bici: un luogo dove business, innovazione e community dialogano su scala internazionale».

Andrea Ramberti, Group Exhibition Manager Leisure & Entertainment di Italian Exhibition Group, ha aggiunto: «Oggi IBF non è più solo una fiera di settore, ma un vero e proprio hub globale capace di attrarre investitori, brand iconici e buyer da tanti Paesi. Rafforzare la proiezione internazionale di questo evento significa attrarre innovazione e allo stesso tempo promuovere il territorio, posizionando l’Italia come punto di riferimento mondiale per il cicloturismo e l’industria della bicicletta».

Un’esperienza immersiva per tutti i biker

Durante le tre giornate, oltre 600 brand del settore incontrano pubblico, buyer, partner e stampa specializzata per presentare novità, tecnologie e trend di mercato. IBF è il luogo in cui il prodotto si tocca, si prova e si vive: un’opportunità unica per testare in anteprima le nuove proposte direttamente sulla pista del MotoGP World Championship, all’interno del prestigioso Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Non manca la dimensione sportiva e community, con eventi capaci di coinvolgere ogni tipologia di biker. Tra questi, La Gialla Cycling propone appuntamenti dedicati alla strada e al gravel, oltre a competizioni per giovanissimi ed esordienti, trasformando il festival in un’esperienza attiva e immersiva.

Il contesto internazionale dell’evento

L’evento si svolgerà dal 4 al 6 settembre 2026 presso il Misano World Circuit, dove oltre 600 brand incontrano pubblico, partner e media per presentare le ultime novità del settore, con talk, workshop e gare come La Gialla Cycling. Il circuito offre un palcoscenico ideale per unire la passione per il ciclismo all’adrenalina delle corse.

IBF è realizzato da Movestro, parte del gruppo IEG dal 2024, e dal 2018 si è affermato come piattaforma leader europea per la bike industry e la mobilità dolce, con un format che coniuga esposizione, test ride, formazione e intrattenimento.