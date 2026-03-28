Il sabato 28 marzo si prospetta una giornata di sport, con un palinsesto televisivo e streaming che copre numerose discipline. Dalle competizioni internazionali agli appuntamenti nazionali, l'offerta è vasta.

Motori: Formula 1, MotoGP e Superbike

Gli amanti dei motori vivranno una vera maratona. La Formula 1 propone prove libere e qualifiche del Gran Premio del Giappone. Per la MotoGP, qualifiche e Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti. La Superbike offre Superpole e gara-1 del Gran Premio del Portogallo. Sessioni decisive per i protagonisti.

Ciclismo, Tennis e Sport Invernali

Il ciclismo internazionale propone il Giro di Catalogna e la Settimana Coppi & Bartali. Nel tennis, le finali del Masters 1000 e WTA 1000 di Miami includono il doppio maschile (con Simone Bolelli e Andrea Vavassori) e il singolare femminile. Gli sport invernali chiudono la stagione con i Mondiali di pattinaggio artistico e di curling, più le finali di Coppa del Mondo di skicross, salto con gli sci e snowboardcross. I Campionati Italiani di sci di fondo vedranno Federico Pellegrino concludere la carriera.

Il programma include la boxe, con Francesco Grandelli che sfida Liam Davies per il titolo europeo dei pesi piuma. Prove di Coppa del Mondo (nuoto artistico, nuoto di fondo, tiro a volo, ginnastica ritmica), le semifinali della Coppa Italia di calcio a 5 e l'impegno delle Zebre nello United Rugby Championship.

Campionati nazionali di basket, pallamano e pallanuoto completano. Calcio maggiore in pausa per le Nazionali, spazio alla Serie C.

Un sabato sportivo completo

Il palinsesto sportivo del 28 marzo offre un'ampia copertura: dalle finali di tennis a Miami e le gare di motori, a sport meno seguiti. L'offerta in diretta TV e streaming permette di seguire i protagonisti italiani e nuove passioni.