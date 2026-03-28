Ilia Malinin, il giovane talento statunitense del pattinaggio di figura, ha ritrovato la sua forma migliore e un radioso sorriso sul ghiaccio di Praga, dove ha conquistato il suo terzo titolo mondiale consecutivo. Questa vittoria rappresenta un significativo riscatto per il ventunenne, che solo un mese prima aveva affrontato una deludente performance alle Olimpiadi di Milano-Cortina. A Praga, Malinin ha totalizzato un impressionante punteggio di 329,40 punti, frutto di un programma libero che, pur essendo più prudente rispetto alle sue precedenti esibizioni, ha comunque sfoggiato l'esecuzione di cinque salti quadrupli, elemento distintivo del suo stile.

Il trionfo a Praga dopo la delusione olimpica

La strada verso questo trionfo non è stata priva di ostacoli. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Malinin era arrivato con le aspettative di un favorito assoluto, ma la pressione si era rivelata schiacciante. La sua performance era stata segnata da cadute e lacrime, che lo avevano relegato a un amaro ottavo posto, ben lontano dal podio. A Praga, la narrazione è cambiata radicalmente. Il pattinatore americano ha dimostrato una supremazia incontrastata fin dalle prime fasi, dominando il programma corto. Nel programma libero, cruciale per l'assegnazione delle medaglie, Malinin ha adottato una strategia più cauta, scegliendo di semplificare alcuni aspetti tecnici della sua routine.

In particolare, ha sostituito il quadruplo axel, considerato il suo marchio di fabbrica e una delle figure più complesse del pattinaggio, con un triplo axel. Inoltre, ha ridotto il numero complessivo di salti quadrupli da sette a cinque, una scelta che ha privilegiato la pulizia e la precisione dell'esecuzione.

Il podio e le parole del campione

La cerimonia di premiazione ha visto Ilia Malinin sul gradino più alto del podio, affiancato da due talenti giapponesi: Yuma Kagiyama, che ha conquistato la medaglia d'argento, e Shun Sato, che si è aggiudicato il bronzo. Dopo aver ricevuto una lunga e calorosa ovazione dal pubblico entusiasta, Malinin ha espresso tutta la sua gioia e gratitudine. "Mi sono goduto ogni momento e sono felicissimo di essere qui", ha dichiarato il campione, visibilmente emozionato.

"Sono grato per tutto e per tutti. Mi sono sentito davvero incoraggiato e amato. Il mio obiettivo era quello di terminare il programma libero senza problemi, ed è chiaramente quello che è successo". Un'ottima prestazione è stata registrata anche dall'atleta azzurro Daniel Grassl, che ha concluso la competizione all'ottavo posto, mostrando il suo valore nel panorama internazionale del pattinaggio di figura.

Un dominio confermato: i titoli precedenti e il contesto

Il titolo mondiale conquistato a Praga non è un successo isolato, ma si inserisce in una serie impressionante di vittorie che confermano la supremazia di Ilia Malinin nella disciplina. Questo è il suo terzo alloro iridato consecutivo, dopo i trionfi ottenuti a Montreal nel 2024 e a Boston nel 2025.

La sua performance a Praga ha ribadito la sua leadership, con un distacco significativo dagli altri contendenti. Yuma Kagiyama ha chiuso al secondo posto con 306,67 punti, mentre Shun Sato ha totalizzato 288,54 punti per il terzo posto. Questo risultato non solo segna una chiara ripresa dopo la delusione olimpica, ma consolida anche la posizione di Malinin come uno dei pattinatori più dominanti della sua generazione, capace di affrontare e superare le sfide più ardue con determinazione e talento.