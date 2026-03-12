Jonas Vingegaard ha blindato la vittoria nella Parigi Nizza con un assolo vincente nella quinta tappa, la Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux. Dopo il successo ottenuto ieri nella terribile giornata di Uchon, il campione danese ha sbaragliato gli avversari in una frazione baciata dal sole e segnata da una sequenza di brevi salite nella parte finale. Vingegaard ha attaccato a poco più di 20 km dall'arrivo, facendo rapidamente la differenza per involarsi verso il successo.

🧨 La ofensiva de Vingegaard a 20 kilómetros para línea de meta.#ParisNice pic.twitter.com/S5W4lcVI00 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 12, 2026

La Visma mette Campenaerts in fuga

I superstiti della durissima tappa di ieri a Ochon, segnata dal maltempo e da una quindicina di ritiri, hanno finalmente trovato una bella e tiepida giornata di sole per questa quinta frazione della Parigi Nizza.

Il percorso ha proposto un disegno molto interessante, senza salite lunghe, ma con quattro salitelle brevi e dure, molto ravvicinate nel finale. Nelle fasi iniziali si è formata al comando una fuga con Vlasov, Romeo, Campenaerts, Cavagna, Tarling, Cepeda, Milesi e Prodhomme.

La Visma ha controllato la situazione, andando ad annullare la fuga prima di entrare nel tratto decisivo e trovando così l'aiuto di un fresco Campenaerts, rimasto sempre a rimorchio dei compagni d'avventura. Il belga ha così avuto le energie per fare il forcing sulla salita più dura, Côte de Saint-Jean-de-Muzols (2.2 km à 10.5%), aprendo la strada all'assolo di Vingegaard.

Dani Martinez e Steinhauser sul podio provvisorio

Il danese ha chiesto un intenso ultimo sforzo a Campenaerts, quindi ha attaccato in prima persona senza trovare grande resistenza dagli avversari rimasti in corsa dopo l'ecatombe di ieri. Vingegaard ha così rapidamente guadagnato terreno, superando la Côte de Saint-Jean-de-Muzols e la successiva Côte de Saint-Barthélemy-le-Plain, altri tre chilometri di salita al 7%.

Dietro si è formato un gruppetto con Kevin Vauquelin, Lenny Martinez, Valentin Paret-Peintre, Dani Martinez e Georg Steinhauser. Martinez e Paret-Peintre si sono dati battaglia con un'intensa e spettacolare serie di scatti, finchè il corridore della Soudal è riuscito ad andarsene.

Vingegaard ha portato a termine la sua fuga vincente, aumentando costantemente il vantaggio fino a 2'02'' al traguardo. Paret-Peintre ha conservato la seconda piazza con il gruppetto di Vauquelin e Martinez a 2'20''.

Con questi risultati, Jonas Vingegaard ha blindato la classifica generale della Parigi Nizza. Il campione della Visma è in maglia gialla con ben 3'22'' su Dani Martinez e 5'50'' su Steinhauser.