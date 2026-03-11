Il nuovo Gran Premio di Arlington si prepara ad accogliere la NTT IndyCar Series con la sua prima edizione. La competizione si svolgerà su un tracciato inedito, disegnato attorno a due iconici impianti sportivi: l’AT&T Stadium e il Globe Life Field. Dopo il ritiro a Phoenix, che gli è costato la leadership in classifica, Alex Palou, figura dominante della stagione, è determinato a riscattarsi nel debutto texano.

Un circuito unico nel calendario

Il nuovo circuito cittadino di Arlington si estende per 4,39 chilometri (2,73 miglia), caratterizzato da quattordici curve e un lungo rettilineo di quasi un chilometro e mezzo, situato tra la nona e la decima curva.

Questo tracciato si configura come il circuito cittadino più esteso del calendario IndyCar, superato solo da Road America. Per ottimizzare la gestione logistica, verrà implementata una soluzione di “doppia pit road”, già sperimentata a Detroit, che prevede due corsie separate per le soste ai box.

Palou punta al ritorno al vertice

A seguito del successo ottenuto a Phoenix e del ritiro di Palou, causato da un contatto con un altro pilota, Josef Newgarden ha assunto la nuova leadership del campionato. Palou, che aveva mantenuto la vetta per ben 622 giorni, ora mira a riconquistare la prima posizione già in occasione di questo debutto in Texas.

Contesto e calendario del GP di Arlington

Il Gran Premio di Arlington segna il ritorno della IndyCar in Texas su un circuito cittadino, dopo precedenti tentativi al Circuit of The Americas e gare su ovale a Fort Worth.

Il tracciato, concepito da Tony Cottman, rappresenta una novità assoluta per la serie. La gara è prevista come terza tappa del campionato, inserita in un trittico di appuntamenti consecutivi che inaugura la stagione. La competizione si terrà sulle strade urbane di Arlington, Texas.