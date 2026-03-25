La NTT IndyCar Series chiude un intenso mese di marzo tornando al Barber Motorsport Park. Dopo due street circuit e un ovale, il campionato americano si sposta su un impegnativo road course, tra i tracciati permanenti più apprezzati dai piloti.

Situato in Alabama, il Barber Motorsport Park si estende per 2,366 miglia (3,808 chilometri) e presenta sedici curve che mettono a dura prova la precisione. Il circuito è noto per la sua velocità, in particolare nella seconda parte, e non concede margini di errore. Nella passata stagione, il dominio è stato dell’Honda #10 Chip Ganassi Racing di Alex Palou, vincitore anche nel 2021.

L'albo d'oro e i protagonisti

Il campione in carica, Alex Palou, si è distinto più volte su questo circuito, condividendo l'albo d'oro con altri nomi illustri della IndyCar: Scott Dixon (2015), Will Power (2011 e 2012), Pato O’Ward (2022), Scott McLaughlin (2023 e 2024) e Josef Newgarden (2018, 2017 e 2015). Questi piloti rappresentano il meglio della categoria e hanno saputo interpretare le insidie del Barber Motorsport Park.

L’appuntamento in Alabama è il quarto evento in cinque settimane per la IndyCar, a testimonianza di un calendario fitto. Quest’anno, la gara di Birmingham precede il Gran Premio di Long Beach, ultimo evento prima del tradizionale "Mese di Maggio" dedicato alla 500 Miglia di Indianapolis.

La classifica generale

Dopo le prime tre tappe (St. Petersburg, Phoenix e Arlington), tre piloti si sono imposti: Alex Palou, Josef Newgarden e Kyle Kirkwood. Quest’ultimo guida attualmente la classifica generale dopo tre delle diciotto prove previste. Palou e Newgarden inseguono da vicino, promettendo una stagione combattuta e ricca di colpi di scena.

Il Barber Motorsport Park si conferma uno snodo cruciale per la stagione IndyCar, offrendo ai protagonisti l’opportunità di consolidare le proprie ambizioni in vista degli appuntamenti più attesi.