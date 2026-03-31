Matteo Iocchi Gratta, protagonista della nazionale italiana di pallanuoto maschile, ha condiviso la sua esperienza personale e sportiva, soffermandosi sui momenti chiave della sua carriera e sulle prospettive future. L'atleta ha ripercorso la sua crescita, dagli inizi nel calcio fino alla scelta della pallanuoto, ispirata dalla finale olimpica tra Italia e Croazia nel luglio 2012. "Da quel luglio 2012 faccio pallanuoto", ha spiegato, sottolineando come quella visione abbia segnato l'inizio del suo percorso.

Iocchi Gratta ha parlato dei suoi riferimenti sportivi, citando Christian Presciutti come idolo offensivo e Aleksandar Ivovic come modello difensivo, con cui ha condiviso lo spogliatoio nella Pro Recco.

Il suo ruolo in vasca si è evoluto: "Fino ai 17 anni ero prevalentemente un attaccante e con il mio arrivo a Savona ho fatto poi il difensore con caratteristiche offensive. È stato difficile i primi mesi accettare il nuovo ruolo, ma nella pallanuoto moderna il ruolo di universal player è importante. Fare gol mi piace sempre, ma il primo compito è quello di difendere la porta", ha precisato.

La squalifica di Singapore e la rinascita personale

L'azzurro ha affrontato il tema della squalifica ricevuta a Singapore, definendola "il momento più basso della mia carriera, un momento di totale incoscienza che mi ha portato a fare dei pensieri su me stesso". Ha aggiunto: "Credo nel destino e credo che quello che mi è successo mi ha aiutato ad essere migliore", evidenziando un percorso di crescita personale.

Questa riflessione si intreccia con la sua evoluzione nella Pro Recco, dove il rapporto con l'allenatore e il gruppo è stato fondamentale: "Sono orgoglioso di essere allenato da lui, mi ha fatto crescere in numerosi aspetti. Il gruppo è fondamentale, bisogna rispettarsi tutti", ha dichiarato.

Il giocatore ha evidenziato come le nuove regole della pallanuoto, più veloci e dinamiche, favoriscano le sue caratteristiche: "Mi trovo meglio perché nel mio ruolo otto metri in meno sono tanti. Per i difensori fisici è meglio così. Adesso è molto più veloce, serve agire ed essere pronto a tutte le situazioni di gioco", ha osservato, apprezzando la maggiore reattività richiesta.

Il Settebello tra Mondiali e sfide future

Guardando alle competizioni internazionali, Iocchi Gratta ha ricordato le difficoltà vissute alle Olimpiadi di Parigi, dove l'arbitraggio ha avuto un peso determinante: "L’arbitraggio condiziona le partite e non possiamo gestirlo. Noi siamo professionisti, alcuni arbitri e dirigenti non lo sono. Tante cose andrebbero migliorate, il lavoro degli arbitri è una di queste", ha affermato. Il ricordo della squalifica e delle polemiche che hanno seguito l'eliminazione del Settebello resta vivo tra i compagni.

Il Settebello si prepara ora ad affrontare i Mondiali di Singapore, dove la squadra, guidata dal c.t. Sandro Campagna e forte del blocco Pro Recco, debutterà contro la Romania.

La Nazionale, vicecampione del mondo a Doha nel 2024, punta a confermare il proprio valore. Il calendario del girone A prevede: il 12 luglio (14.45) contro la Romania, il 14 luglio (14.45) contro la Serbia e il 16 luglio (7.45) contro il Sudafrica, con l'esordio fissato all'Ocbc Aquatic Center.

Il match Italia-Romania e le altre partite dei Mondiali di pallanuoto maschile saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD e in streaming su Rai Play. Sarà possibile seguirle anche su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e in streaming su Sky Go e Now.

In chiusura, Iocchi Gratta ha ribadito il suo legame con la pallanuoto: "La pallanuoto mi ha dato tanto, non mi sono mai visto fuori da questo mondo. Mi ha dato la cosa più bella che è sognare.

È uno sport piccolo ma pieno di passione. Mi ha dato amicizie ma mi ha tolto un po’ di tempo con la famiglia. Anche io sto dando tutto alla pallanuoto e continuerò a farlo", ha concluso, esprimendo la sua dedizione incondizionata.