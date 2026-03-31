La Nazionale italiana maschile di basket, sotto la guida del commissario tecnico Luca Banchi, si prepara intensamente per le prossime Qualificazioni al Mondiale. Un test di alto profilo è in programma il 27 giugno a Celje, dove gli Azzurri affronteranno la Slovenia in un’amichevole che segna il ventiseiesimo confronto tra le due squadre dal 1992.

Il Percorso verso il Mondiale e le Sfide Imminenti

Attualmente, gli Azzurri guidano il proprio girone con un bilancio di tre vittorie e una sola sconfitta. Il mese di luglio sarà cruciale, con due appuntamenti decisivi: la trasferta in Islanda, prevista per il 2 luglio, e l’incontro casalingo contro la Lituania, che si terrà il 5 luglio.

L’obiettivo primario è concludere questa fase con un totale di cinque successi, un risultato che garantirebbe un vantaggio significativo e renderebbe più agevole il cammino nella successiva seconda fase delle Qualificazioni.

L'Amichevole con la Slovenia: Precedenti e Rilevanza

L’amichevole del 27 giugno a Celje è stata confermata e rappresenta un appuntamento storico, essendo il ventiseiesimo incontro tra Italia e Slovenia dal 1992. L’ultimo precedente tra le due nazionali risale agli Europei dello scorso anno, quando la Slovenia, trascinata dalla stella Luka Dončić, eliminò l’Italia agli ottavi di finale. Nel computo complessivo degli scontri diretti, l’Italia detiene un vantaggio con nove vittorie all’attivo contro gli sloveni.

Dettagli sulla Conferma dell'Incontro

Sebbene non siano stati ancora diffusi comunicati ufficiali da parte della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) o di altri organi istituzionali che confermino esplicitamente l’amichevole del 27 giugno a Celje, l’evento è stato ampiamente riportato da testate giornalistiche specializzate, che ne indicano con chiarezza data, luogo e contesto. Si raccomanda di consultare i canali ufficiali della FIP per eventuali aggiornamenti o ulteriori dettagli riguardanti l’organizzazione dell’incontro.