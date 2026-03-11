Tutto è pronto per il secondo impegno dell’Italbasket femminile nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Giovedì 12 marzo alle 22:00 ora italiana, le azzurre affronteranno la Nuova Zelanda al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan. La partita sarà trasmessa in chiaro su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (canale 205). In streaming, sarà disponibile per tutti su RaiPlay, mentre gli abbonati potranno seguirla anche su SkyGO, Now TV e DAZN.

Contesto e preparazione

L’Italia è già a San Juan da diversi giorni, per smaltire il lungo viaggio e il fuso orario, dopo il raduno a Roma.

La Nuova Zelanda è arrivata poco dopo, reduce dal quinto posto alla Women’s Asia Cup 2025, dove ha battuto le Filippine (78‑70) per conquistare l’accesso al pre‑Mondiale. La palla a due sarà alzata alle 22:00 ora italiana, corrispondenti alle 17:00 locali.

Modalità di visione

La diretta televisiva sarà garantita in chiaro su RaiSport HD e per gli abbonati su Sky Sport Basket. In streaming, la partita sarà accessibile gratuitamente su RaiPlay, mentre gli abbonati potranno scegliere tra SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale per aggiornamenti costanti sul match.

Il girone di qualificazione

Il torneo di qualificazione si svolge a San Juan, Porto Rico, dall’11 al 17 marzo.

L’Italia è inserita in un girone con Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal. Le prime tre classificate otterranno il pass per i Mondiali in Germania, con una deroga nel caso in cui gli Stati Uniti, già qualificati come campioni continentali, finiscano tra le prime tre.

Il format prevede una formula round robin con cinque partite per ciascuna squadra in una settimana intensa di gare. L’Italia, reduce dal bronzo agli Europei, punta a centrare la qualificazione a un Mondiale che manca da decenni.