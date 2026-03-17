La Nazionale italiana di tiro alla fune ha concluso con un bilancio eccezionale la sua partecipazione ai Campionati Mondiali indoor di Taipei, conquistando un prestigioso bottino di quattro medaglie nelle competizioni tra rappresentative nazionali. Un risultato che conferma la crescita e la competitività del movimento azzurro a livello internazionale.

Il piazzamento più significativo è stato l'argento nella categoria 640kg Senior Uomini, dove gli atleti italiani si sono arresi solo in finale ai padroni di casa di Taiwan con un punteggio di 3-0.

A completare il ricco medagliere, sono arrivati tre bronzi: uno nella categoria 680kg Senior Uomini, uno nella 560kg Senior Uomini e un altro nella 580kg Mista Uomini e Donne, a testimonianza della versatilità del team tricolore.

La delegazione italiana, guidata da Alfredo Dalle Luche e dal commissario tecnico Sandro Antonino Gargiulo, ha visto la partecipazione di numerosi atleti e atlete. Tra i protagonisti maschili figurano Rossano Biondi, Andrea Pasquini, Devis Pennesi, Alex Petrini, Francesco Spaccapaniccia, Eugenio Gargiulo, Luigi Terminiello, Gabriele Bartalucci, Manuel De Piazzi, Stefano Cintio, Cristiano Ferrara, Paolo Giacomozzi, Stefano Marcaccio, Andrea Mignami, Mattia Martinalli e Cristian Fiorini.

Per il settore femminile, hanno brillato Giulia Benedetti, Silvana Benedetti, Alessia Cannavale, Chiara Corsi, Angela D’Angelo e Claudia Perino, provenienti da diverse società sportive nazionali.

L'orgoglio del presidente FIGeST Enzo Casadidio

Grande entusiasmo è stato espresso dal presidente nazionale della FIGeST, Enzo Casadidio. "Questo risultato va oltre ogni più rosea aspettativa", ha commentato Casadidio. "Vedere il tricolore sventolare così tante volte a Taipei è stato motivo di orgoglio per tutta la Federazione. Questi ragazzi e queste ragazze rappresentano l’essenza dello sport tradizionale: fatica, sacrificio e spirito di squadra. Un plauso va a tutti, atleti e società, che hanno investito tempo e risorse per arrivare pronti a questo appuntamento mondiale", ha concluso il presidente.

Il contributo regionale e le prospettive future

Un ruolo fondamentale nel successo azzurro è stato giocato dagli atleti friulani delle Furie Rosse di Tamai di Pordenone, il cui contributo è stato determinante. La medaglia di bronzo nella categoria mista 580kg è stata conquistata dopo una finale combattuta contro il Belgio. L'altro bronzo, nella categoria 640kg maschile, è stato frutto di perfetta sincronia e determinazione. La compagine maschile ha inoltre ottenuto un prestigioso quinto posto nella categoria 600kg, superando Scozia e Svezia. Il movimento femminile ha mostrato crescita, chiudendo al sesto posto nella categoria 540kg. Il team italiano, guidato anche dal coach Guido Bellinazzi e dal tecnico Stefano Verardo, ha già lo sguardo rivolto ai prossimi appuntamenti mondiali del 2027, con l'obiettivo di consolidare questi eccellenti risultati nel panorama internazionale del tiro alla fune.