In un significativo passo avanti verso l'inclusione e l'accessibilità nel mondo del calcio, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha introdotto per la prima volta il servizio di audiodescrizione da remoto. Questa innovativa modalità è stata resa disponibile in occasione della semifinale dei play-off mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, permettendo a un massimo di cinquecento tifosi non vedenti e ipovedenti di seguire l'emozione della partita direttamente da casa, utilizzando un'apposita applicazione dedicata.

Un servizio esteso per tutti gli appassionati

Il servizio di audiodescrizione, già attivo con successo dal 2022 per tutte le gare casalinghe della Nazionale, ha precedentemente coinvolto oltre duecento appassionati, offrendo loro un'esperienza di visione più completa e coinvolgente. Con l'introduzione della modalità da remoto, la FIGC mira ad ampliare ulteriormente la platea di beneficiari, abbattendo le barriere geografiche e logistiche. L'obiettivo è chiaro: garantire a ogni singolo tifoso la possibilità di condividere appieno la passione per gli Azzurri, indipendentemente dalla propria posizione.

L'impegno della Federazione e l'esperienza allo stadio

Questa iniziativa rappresenta una chiara conferma dell'impegno costante della Federazione nel rendere il calcio uno sport sempre più inclusivo.

L'intento è quello di eliminare ogni ostacolo, permettendo a tutti di vivere l'emozione del gioco. Oltre all'opportunità di seguire la partita da casa, alcuni tifosi non vedenti e ipovedenti, in particolare quelli provenienti dall'Istituto dei Ciechi di Milano, hanno avuto la possibilità di vivere l'atmosfera del match direttamente allo Stadio di Bergamo. Qui, hanno potuto seguire la gara attraverso i propri smartphone, grazie a un'audiocronaca dedicata e inclusiva, pensata per arricchire la loro esperienza dal vivo.

Il programma FIGC per l'accessibilità

A partire dal 2024, la FIGC ha implementato un programma strutturato e ambizioso volto a garantire la piena accessibilità a tutte le gare della Nazionale maschile.

Questo progetto è supportato dalla figura di un Disability Access Officer (DAO), un professionista incaricato di coordinare e supervisionare tutte le iniziative di inclusione. Il servizio di audiodescrizione è stato progressivamente esteso a un numero crescente di partite e, a partire dal 2026, sarà attivato anche per le importanti gare della Nazionale maggiore femminile, segnando un ulteriore passo verso un calcio veramente per tutti.