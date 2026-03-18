Il quadro delle partecipanti ai Mondiali femminili di basket 2026 è stato completamente definito, con la conferma delle sedici nazionali che si contenderanno il titolo iridato. L'appuntamento è fissato a Berlino, in Germania, dal 4 al 13 settembre, e vedrà il ritorno dell'Italia tra le protagoniste dopo un'assenza durata ben trentadue anni, il periodo più lungo tra tutte le squadre qualificate.

La prestigiosa competizione si svolgerà in due delle principali arene della capitale tedesca: la Max Schmeling Halle e la Uber Arena. Oltre alla Germania, paese ospitante, il torneo accoglierà le nazionali di Belgio, Stati Uniti, Australia, Nigeria, Francia, Spagna, Cina, Corea del Sud, Mali, Cechia, Turchia, Giappone, Ungheria e Porto Rico, oltre naturalmente all'Italia.

Per la selezione azzurra, l'ultima partecipazione risaliva al 1994, rendendo questa qualificazione un evento di particolare rilevanza storica.

Il ritorno dell'Italia e il nuovo formato a 16 squadre

Questa edizione dei Mondiali di basket femminile segna un importante ritorno al formato a sedici squadre, dopo che le precedenti edizioni avevano visto un numero ridotto di partecipanti. Tra le nazionali qualificate, nove erano già presenti nel 2022, mentre tre hanno preso parte al torneo per l'ultima volta nel 2018. La Cechia torna dopo l'edizione del 2014, e sia la Germania che l'Ungheria mancavano dal 1998. Nessuna squadra è al suo debutto assoluto nella competizione, sebbene la Germania vanti il minor numero di presenze storiche, avendo ospitato l'evento solo in un'occasione precedente, nel 1998.

Il sorteggio dei gironi è in programma per il prossimo 21 aprile, con le fasce di merito che devono ancora essere ufficialmente determinate. Gli Stati Uniti si presentano come la squadra da battere, vantando un impressionante albo d'oro con undici successi complessivi nel torneo e quattro titoli consecutivi. La storia della competizione annovera anche sei vittorie dell'ex Unione Sovietica, il trionfo del Brasile nel 1994 e quello dell'Australia nel 2006.

Berlino, cuore del basket mondiale femminile

La ventesima edizione della FIBA Women's Basketball World Cup si svolgerà interamente a Berlino, una città che torna a ospitare la manifestazione dopo ventotto anni. Questo evento, organizzato sotto l'egida della FIBA, rappresenta il massimo appuntamento per le nazionali femminili e riporta la Germania al centro della scena internazionale, dopo aver ottenuto l'assegnazione del torneo nella primavera del 2023.

Le sedici squadre partecipanti sono state selezionate attraverso i rispettivi tornei continentali e i tornei di qualificazione premondiali, garantendo così la presenza delle migliori rappresentative dei quattro continenti.

Il ritorno dell'Italia tra le grandi del basket mondiale è un segnale significativo per il movimento nazionale, offrendo l'opportunità di confrontarsi con le migliori realtà internazionali in una cornice di prestigio come quella berlinese, e di riaffermare il proprio posto nell'élite del basket femminile.