L’Italia ha concluso il suo percorso al World Baseball Classic 2026 posizionandosi al quarto posto, senza la possibilità di disputare la finale per la medaglia di bronzo. Gli organizzatori del torneo hanno stabilito i piazzamenti finali in base alle graduatorie dei gironi della prima fase e ai risultati delle semifinali, eliminando la tradizionale finale per il terzo posto.

Gli azzurri, pur eliminati in semifinale, avevano dimostrato notevole forza nella prima fase, chiudendola a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro incontri e un totale di 32 punti segnati.

La Repubblica Dominicana, anch’essa fermata in semifinale dagli Stati Uniti, ha ottenuto il terzo posto con 41 punti, mentre l’Italia si è classificata quarta. Questo risultato rappresenta un traguardo storico per la nazionale italiana, che eguaglia il miglior piazzamento di sempre, già raggiunto ai Mondiali di baseball del 1998.

Il percorso azzurro e la speranza del podio

Il regolamento del torneo, escludendo la finale per il terzo posto, ha reso cruciali i risultati della fase a gironi. L’Italia, dopo aver superato il proprio raggruppamento davanti a Stati Uniti e Venezuela, aveva riposto le sue speranze di podio in una specifica combinazione di risultati. Per il bronzo, gli azzurri avrebbero avuto bisogno di una sconfitta degli Stati Uniti contro la Repubblica Dominicana in semifinale.

Tuttavia, tale scenario non si è concretizzato, lasciando un pizzico di rammarico per la mancata medaglia.

Nonostante la delusione, il cammino della squadra italiana è stato estremamente positivo. Le prestazioni convincenti hanno permesso agli azzurri di confrontarsi alla pari con formazioni di alto livello internazionale, confermando la crescita e la competitività del movimento baseballistico italiano.

La storica vittoria contro gli Stati Uniti

Un momento saliente del torneo per l’Italia è stata la vittoria di prestigio ottenuta nella fase a gironi contro gli Stati Uniti, con il punteggio finale di 8-6. In quell’incontro, i lanciatori italiani, guidati da un eccezionale Michael Lorenzen, hanno contenuto l’offensiva statunitense per cinque inning.

L’attacco azzurro si è distinto per tre fuoricampo decisivi, realizzati da Kyle Teel, Sam Antonacci e Jac Caglianone, che hanno permesso all’Italia di costruire un vantaggio iniziale di otto punti.

Gli Stati Uniti hanno tentato una rimonta, avvicinandosi fino all’8-6, ma la difesa italiana ha saputo resistere nei momenti cruciali, assicurando la vittoria. Questa partita non solo ha rappresentato un successo sportivo di grande risonanza, ma ha anche sottolineato la capacità della squadra italiana di competere ai massimi livelli e di affermarsi contro avversari di caratura mondiale, evidenziando il progresso del baseball italiano sulla scena internazionale.