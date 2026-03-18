Il World Baseball Classic 2026 si è concluso con un'edizione ricca di emozioni, culminata con il trionfo del Venezuela. La nazionale venezuelana ha conquistato il prestigioso titolo di campione, superando in finale gli Stati Uniti, che si sono classificati al secondo posto. Il podio è stato completato dalla Repubblica Dominicana, che ha ottenuto la terza posizione. Un risultato di particolare rilievo per il baseball italiano è stato il prestigioso quarto posto dell'Italia, che le ha assicurato la qualificazione automatica per la prossima edizione del torneo, prevista per il 2029.

Questo piazzamento conferma la crescita del movimento azzurro a livello internazionale.

Il percorso del torneo ha visto il Venezuela imporsi con determinazione, culminando nella vittoria contro gli Stati Uniti in una finale avvincente. Per l'Italia, il raggiungimento delle semifinali ha rappresentato un traguardo storico, essendo la prima volta che la nazionale azzurra si spinge così avanti nella competizione del World Baseball Classic. Questo eccellente risultato eguaglia il quarto posto ottenuto ai Mondiali del 1998, sottolineando un momento significativo per il baseball italiano. In virtù dei regolamenti del torneo, tutte le squadre che si sono classificate tra i primi quattro posti nei rispettivi gironi della fase iniziale hanno ottenuto il pass diretto per il World Baseball Classic 2029.

Ciò significa che ben sedici delle venti formazioni partecipanti sono già certe della loro presenza alla prossima edizione.

D'altra parte, le formazioni che hanno chiuso all'ultimo posto in ciascun girone nella prima fase dovranno affrontare un impegnativo percorso di qualificazione per garantirsi un posto nel torneo del 2029. Nello specifico, si tratta di Panama, Brasile, Cechia e Nicaragua, squadre che saranno chiamate a superare le sfide preliminari per confermare la loro partecipazione al prossimo World Baseball Classic.

La finale del World Baseball Classic 2026, un evento attesissimo, si è svolta il 17 marzo 2026 nella vibrante cornice di Miami. Qui, il Venezuela ha prevalso sugli Stati Uniti con un punteggio finale di 3-2, al termine di una partita tesa e ricca di momenti decisivi.

La vittoria è stata sigillata da un doppio cruciale di Eugenio Suárez, battuto nel nono inning, un'azione che ha consegnato al Venezuela il suo primo titolo mondiale nella storia del World Baseball Classic. Questo successo rappresenta un culmine per la nazionale venezuelana, iscrivendola di diritto nell'albo d'oro della competizione.

La Classifica Finale del World Baseball Classic 2026

Di seguito è riportata la classifica finale completa del World Baseball Classic 2026, che offre una panoramica dettagliata delle prestazioni di tutte le squadre partecipanti: