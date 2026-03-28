L'Italia è stata travolta dal Canada in un match lampo ai Mondiali di curling maschile, con un punteggio di 9-2, segnando un esordio amaro sul ghiaccio di Ogden (USA). Per gli azzurri, la strada verso la qualificazione si presenta già in salita, nonostante il debutto del giovane Stefano Spiller nel ruolo di skip.

Una sconfitta rapida e il dominio canadese

La Nazionale italiana ha ceduto rapidamente al Canada, squadra campione olimpica di Milano Cortina 2026, pur presentandosi con un quartetto differente rispetto a quello che conquistò l'oro: Matt Dunstone, Colton Lott, EJ Jarnden e Ryan Harnden.

La partita si è rivelata una vera e propria "partita lampo", con gli azzurri che hanno alzato bandiera bianca già al termine del sesto end, sui dieci previsti. Il Canada ha preso il controllo fin dal secondo end, dimostrando una netta superiorità. Dopo una prima mano nulla da parte dell'Italia, che aveva il vantaggio del martello, i nordamericani hanno strappato il martello per ben tre volte consecutive, accumulando un punto nel secondo parziale, tre nel terzo e altri tre nel quarto, portandosi rapidamente sul 7-2. Nonostante un tentativo di reazione dell'Italia, che ha messo a segno un paio di punti nella quinta frazione, il Canada ha replicato prontamente al ritorno sul ghiaccio, chiudendo di fatto l'incontro.

Il debutto di Spiller e la formazione azzurra

Il 20enne Stefano Spiller ha fatto il suo debutto con la maglia azzurra dei grandi, assumendo il ruolo di skip al posto di Joel Retornaz. Spiller, già protagonista nelle ultime due edizioni dei Mondiali juniores con un oro nel 2025 e un argento poche settimane fa, è affiancato dagli altri elementi di riferimento del quartetto tricolore delle ultime stagioni: il second Amos Mosaner, bronzo nel doppio misto ai recenti Giochi, il third Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini, con Mattia Giovanella a fare da riserva.

La classifica e il percorso verso la qualificazione

La situazione in classifica si fa subito complessa per l'Italia. Al momento, gli azzurri sono fermi a zero vittorie dopo una partita disputata.

La classifica provvisoria vede il Canada e il Giappone in testa con due vittorie ciascuno su due gare. Seguono Cina, Germania, Svizzera e Svezia con una vittoria in una partita. La Cechia, la Corea del Sud, la Norvegia, la Polonia e gli USA sono a zero vittorie dopo una partita, mentre la Scozia è ancora a zero vittorie dopo due incontri. Il percorso verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta è ben definito: solo le prime due classificate del round robin accederanno direttamente alle semifinali, mentre le formazioni posizionate tra il terzo e il sesto posto dovranno disputare i playoff per contendersi l'accesso alle fasi finali.

Le prossime sfide decisive per l'Italia

Per l'Italia, le prossime sfide saranno cruciali.

Gli azzurri torneranno sul ghiaccio alle ore 16.00 di sabato 28 marzo per affrontare la temibile Svezia di Niklas Edin. Successivamente, alle ore 03.00 di domenica 29 marzo, è previsto l'incrocio con la Cina. Entrambi gli incontri saranno determinanti per le speranze di qualificazione della squadra italiana.