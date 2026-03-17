La Nazionale italiana di volley femminile si appresta a dare il via alla sua intensa stagione agonistica. Il debutto è fissato per il 14 maggio 2026, quando le azzurre, fresche del titolo di campionesse olimpiche di Parigi 2024, scenderanno in campo a Biella per un'amichevole di prestigio contro la Francia. Questo incontro segnerà l'apertura dei BPER Test Match, una serie di appuntamenti cruciali per la preparazione della squadra.

Il giorno successivo, il 15 maggio, la sfida contro la formazione transalpina si rinnoverà, questa volta sul campo di Novara, offrendo al pubblico piemontese un'altra occasione per sostenere le proprie beniamine.

Il commissario tecnico Julio Velasco dovrà gestire l'assenza di alcune delle principali protagoniste, che saranno a riposo dopo aver concluso gli impegni con i rispettivi club. Queste prime uscite stagionali rappresentano quindi un'opportunità fondamentale per testare nuove soluzioni tattiche e valutare l'inserimento di giovani atlete in vista degli impegni ufficiali più stringenti.

Il triangolare di Genova e i primi impegni ufficiali

Dopo il doppio confronto amichevole con la Francia, l'Italia sarà protagonista della AIA Aequilibrium Cup, un prestigioso triangolare che si terrà a Genova dal 22 al 24 maggio. Il livello delle avversarie sarà elevatissimo, con la presenza di Serbia, Turchia e Polonia.

Questi incontri offriranno ulteriori e significative indicazioni al CT Velasco, il quale, al termine del torneo, definirà le convocazioni definitive in vista dell'esordio nella Nations League.

L'appuntamento con la competizione internazionale è atteso per il 3 giugno a Brasilia, dove le azzurre affronteranno la Bulgaria. L'obiettivo primario sarà difendere il trofeo conquistato nella passata edizione, un passo fondamentale anche per la preparazione ai successivi Europei. Questa competizione continentale, infatti, metterà in palio il primo pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, rendendo ogni partita un tassello cruciale nel percorso verso il futuro.

Il percorso della stagione precedente

La stagione precedente aveva visto la Nazionale italiana debuttare con due amichevoli altrettanto significative contro la Germania, disputate l'8 e il 9 maggio rispettivamente a Novara e Milano. Anche in quell'occasione, la squadra aveva dovuto fare i conti con l'assenza di molte delle sue giocatrici di punta, impegnate con i club, dimostrando comunque carattere e determinazione. Il primo impegno ufficiale di quella stagione era stato il 4 giugno a Rio de Janeiro contro gli Stati Uniti, valido per la Nations League, a conferma di un calendario sempre impegnativo e ricco di sfide di alto livello per le azzurre.

Il percorso di crescita e consolidamento del gruppo azzurro si sviluppa dunque attraverso una serie di test importanti e mirati, essenziali per affinare l'intesa di squadra e per valutare al meglio le nuove leve in vista degli appuntamenti più prestigiosi e decisivi della stagione.