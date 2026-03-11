Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha analizzato la situazione della squadra in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di Europa League contro la Roma. La partita si disputerà giovedì al Dall’Ara alle 18.45. Il tecnico ha ammesso le difficoltà casalinghe del Bologna, ma ha espresso fiducia nella possibilità di invertire la tendenza negativa.

Le dichiarazioni di Italiano

“Gasperini è un esempio per tutti, la Roma un grande avversario. Noi, invece, stiamo balbettando, soprattutto in casa ma speriamo di riprenderci domani” ha dichiarato Italiano, evidenziando il momento delicato vissuto dal Bologna tra le mura amiche.

La squadra, infatti, è reduce da una sconfitta contro il Verona e ha collezionato sette ko interni nelle ultime nove partite.

“Abbiamo archiviato la sconfitta, siamo concentrati per provare a fare emergere qualche loro difetto. Ho riguardato tutti i nostri ko interni: qualcuna di quelle gare abbiamo meritato di perderla, altre le avremmo potute vincere. È un momento e una stagione così, ma abbiamo ancora partite davanti per girare la stagione e ci proveremo. Atteggiamento, voglia e attenzione da parte dei nostri giocatori non mancano” ha aggiunto, sottolineando l’impegno del gruppo nonostante le difficoltà.

Il contesto della sfida

Il match contro la Roma rappresenta un appuntamento cruciale per il Bologna, che cerca riscatto dopo il recente periodo negativo in casa.

La partita di andata degli ottavi di Europa League si gioca giovedì alle 18.45 al Dall’Ara, con il ritorno previsto una settimana dopo.

La Roma, guidata da Gasperini, è considerata un avversario di alto livello e l’euroderby assume un significato particolare: è un confronto inedito in questa competizione tra due squadre italiane. Il Bologna vuole sfruttare il fattore campo per invertire la tendenza.

Analisi della sfida

La Roma parte leggermente favorita nella sfida, con quote che la vedono avanti rispetto al Bologna. Tuttavia, il Bologna è la squadra che ha battuto più calci d’angolo in Europa League finora, un elemento che potrebbe diventare un fattore nel match.

Si tratta inoltre di un incrocio raro tra due formazioni italiane in una competizione europea: è il ventunesimo “euroderby” nella storia del calcio italiano, e il primo in Europa League tra Bologna e Roma. Questo contesto aggiunge ulteriore fascino alla sfida.