Il recente Sei Nazioni ha rappresentato un torneo di luci e ombre per l'Italrugby, evidenziando una chiara crescita ma anche la persistente mancanza di quella maturità necessaria per affermarsi tra le grandi potenze del rugby internazionale. Nonostante i momenti di esaltante successo, la deludente prova finale a Cardiff ha offuscato in parte i progressi compiuti, riproponendo interrogativi sulla costanza delle performance.

I trionfi e le conferme: un Sei Nazioni da ricordare

Tra le note più positive e indimenticabili spicca la storica vittoria contro l'Inghilterra, un risultato senza precedenti che ha segnato il primo trionfo assoluto degli Azzurri contro i britannici.

Questo successo, pur non essendo frutto di una prestazione perfetta, ha dimostrato con forza le qualità tecniche e tattiche della squadra, oltre alla sua notevole capacità di reggere l'urto nei momenti più critici. Altrettanto significativo è stato l'ottimo esordio nel torneo con la vittoria contro la Scozia, un obiettivo prefissato ma tutt'altro che scontato. Anche le sconfitte subite contro l'Irlanda e la Francia hanno lasciato segnali incoraggianti, con gli Azzurri che si sono mostrati costantemente competitivi e capaci di lottare fino all'ultimo.

A livello individuale, il Sei Nazioni ha messo in luce diversi talenti. Tommaso Menoncello si è affermato come uno dei giocatori più forti a livello mondiale, un vero e proprio campione capace di "spaccare la partita" con le sue giocate decisive.

In prima linea, Simone Ferrari ha raggiunto la piena maturità, mentre Nacho Brex ha confermato il suo valore. La crescita di giovani promettenti come Andrea Zambonin e Leonardo Marin è un ulteriore segnale positivo per il futuro. Non meno importanti sono stati il contributo e il peso di atleti come Michele Lamaro e Manuel Zuliani, pilastri fondamentali in difesa e nei punti d'incontro, dimostrando la qualità del roster italiano in ruoli chiave.

La prova di Cardiff e i nodi da sciogliere

Il rovescio della medaglia è rappresentato dalla prestazione contro il Galles, un match definito "inguardabile per quasi un'ora" per la sua mancanza di incisività. In quell'occasione, la difesa azzurra ha palesato gravi lacune e, a eccezione delle sporadiche iniziative del solito Menoncello, l'attacco ha faticato enormemente a produrre azioni significative.

Le ragioni di questo crollo improvviso sono state oggetto di dibattito: forse la stanchezza accumulata o un senso di appagamento. Quel che è certo è che, alla "prova del nove", la squadra guidata dal tecnico Quesada si è sciolta, riproponendo un copione già visto in passato dopo vittorie di prestigio, come accadde dopo il successo contro il Sudafrica seguito da una sconfitta inattesa contro Tonga, evidenziando una certa fragilità nei momenti cruciali.

Sul fronte delle individualità, emerge con chiarezza un problema strutturale nella mediana. L'Italia manca di un mediano di mischia di caratura internazionale, una figura chiave per la gestione del ritmo di gioco. Inoltre, l'assenza di Capuozzo ha evidenziato diverse incertezze nello spot dell'estremo, lasciando aperti molti interrogativi sulla profondità della rosa e sulle alternative valide in quella posizione cruciale.