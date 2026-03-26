La Cosenza Pallanuoto ha iniziato con una vittoria la Final Eight di Conference Cup femminile, superando 15-12 il CN Sant Feliu nella prima giornata del girone B. Questo successo, che vale tre punti fondamentali per la qualificazione alla zona podio, è arrivato grazie alla prestazione eccezionale di Iva Rozic, autrice di otto reti.

La formazione calabrese ha imposto il proprio ritmo fin dall'inizio, chiudendo il primo parziale sul 6-2. Rozic è stata protagonista assoluta, aprendo le marcature con una girata in superiorità numerica e realizzando cinque reti nella prima frazione.

Citino ha fissato il provvisorio 3-0. Sotto la guida di Occhione, il Cosenza ha mantenuto l'intensità nel secondo periodo, raggiungendo il massimo vantaggio sul 10-3 grazie a un'altra parabola di Rozic.

Dinamica del match e reazione avversaria

Il CN Sant Feliu ha tentato di reagire: Matafora ha accorciato sul 10-4, ma Mejier ha ristabilito l'11-4. Duenas e Ungria hanno fissato l'11-6 all'intervallo lungo. Nella ripresa, Navarro Parera ha segnato l'11-7, ma la numero dieci del Cosenza ha trovato il varco per il 12-7. Nonostante l'ottima prestazione di Divina Nigro tra i pali, il Cosenza ha perso lucidità nel finale del terzo tempo, subendo la parabola di Ungria Seco per il 12-10. Miller ha aperto il quarto tempo con il 13-10, e Rozic ha chiuso la contesa con il 14-10.

I minuti finali hanno confermato un successo importante per il Cosenza Pallanuoto.

Il percorso del CN Sant Feliu

Il CN Sant Feliu aveva ottenuto l'accesso alla Final Eight della Conference Cup come primo classificato del gruppo A, superando la seconda fase ad Alba Iulia, in Romania. La squadra catalana, allenata da Bea Espinosa, aveva debuttato con un pareggio (11-11) contro l'ASD Bogliasco, risolto ai rigori. Successivamente, aveva vinto 15-7 contro il CSM Unirea Alba Iulia. Con cinque punti totali, il Sant Feliu si era assicurato la vetta del girone e la qualificazione tra le migliori otto squadre.