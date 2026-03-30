Il biatleta francese Émilien Jacquelin, protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e medagliato nell’inseguimento, ha annunciato il suo sorprendente passaggio al ciclismo professionistico. Questa nuova fase della sua carriera, profondamente ispirata dalla figura del campione Marco Pantani, lo vedrà entrare a far parte del progetto NextGen del team Decathlon AG2R La Mondiale.

Jacquelin ha voluto rendere omaggio al “Pirata” portando con sé un orecchino appartenuto al leggendario ciclista italiano, donatogli dalla famiglia. Questo gesto intimo e potente simboleggia un legame emotivo e sportivo che ha accompagnato il francese per anni, trasformando Pantani non solo in un idolo, ma in una vera e propria scintilla capace di accendere sogni e ispirare l'idea stessa di sport vissuto senza paura.

Il passaggio al ciclismo non sarà immediato, ma avverrà in modo graduale e strutturato. Dopo il necessario recupero dalla stagione invernale, Jacquelin intraprenderà un programma specifico di adattamento. Questo percorso mirerà ad affrontare le esigenze del ciclismo su strada, includendo lavori di resistenza prolungata, lo sviluppo della gestione dello sforzo sulle lunghe distanze e l’affinamento della tecnica e dell’efficienza in sella. Il team è strutturato per supportare atleti in evoluzione, con un'attenzione particolare a nutrizione, metodologia di allenamento e materiali tecnici.

Una passione che viene da lontano

La scelta di Jacquelin di abbracciare il ciclismo non è improvvisa. La disciplina ha sempre fatto parte del suo percorso, prima come passione giovanile e poi come strumento fondamentale di allenamento nel biathlon.

La decisione di unirsi al progetto NextGen è maturata negli anni, alimentata dalla suggestione e dal modello rappresentato da Pantani.

Il team Decathlon AG2R La Mondiale ha evidenziato come Jacquelin sia un "appassionato del ciclismo, disciplina che ha praticato dalla giovinezza e pilastro della sua preparazione fisica". Il suo ingresso nella squadra è previsto a partire dal prossimo 1° maggio, con l'obiettivo dichiarato di misurare il proprio potenziale fisico rispetto alle esigenti dinamiche del gruppo professionistico.

Le ambizioni di Jacquelin nel nuovo capitolo

Émilien Jacquelin ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura sulle due ruote. "È un progetto che ho maturato nella mia mente", ha dichiarato.

"I Giochi Olimpici Invernali del 2030 in Francia restano un obiettivo, ma oggi ho il desiderio di scoprire cose nuove e praticare ciclismo al massimo livello unendomi al Decathlon CMA CGM. Ho sempre fatto ciclismo, fin da giovane e durante la preparazione fisica, ma ogni giorno qui sarà una nuova sfida".

Il biatleta si è detto convinto che "i metodi di allenamento, il supporto sulla nutrizione, i materiali e la struttura rigorosa della squadra mi permetteranno di crescere e raggiungere il livello successivo. Voglio dare il cento per cento, senza riserve. Sono consapevole dell’opportunità che mi è stata data e desidero anche trasmettere la mia esperienza ai giovani. Voglio onorare la fiducia del team e vivere questo sogno d’infanzia con umiltà, perché so quanto sia impegnativo.

Ringrazio la squadra e in particolare Sebastien Joly per questa magnifica opportunità".

Il percorso intrapreso da Jacquelin rappresenta un esempio significativo di come la passione per lo sport possa guidare scelte coraggiose e aprire nuovi orizzonti, mantenendo sempre vivo il legame con i propri miti e con la propria storia personale.