Domenica 15 marzo si sarebbe dovuta concludere l'avventura di Javier Martinez con la Terni Volley Academy e con la pallavolo in generale, ma la sconfitta a Galatone ha rimandato tutto di qualche settimana. Il ragazzo ha provato a trascinare la sua squadra realizzando ben 30 punti, ma ciò non è bastato ad evitare i play-out che inizieranno domenica prossima.

La prestazione da leader di Javier non basta

La Terni Volley Academy ha perso lo scontro diretto con la squadra di Galatone: il punteggio finale è 3-1 a favore dei padroni di casa, che sono usciti vincitori da un match lottato ed emozionante.

Il team capitanato da Javier, dunque, dal 22 marzo giocherà i play-out e dovrà vincere almeno 3 delle prossime 5 partite se vorrà salvarsi dalla retrocessione.

Questa sconfitta è arrivata nonostante una prestazione maiuscola di Martinez, leader in campo con ben 30 punti realizzati.

TRENTA PUNTI.

TRENTA.

sii fiero di te stesso Javi7.🫂 pic.twitter.com/hL6riW77UY — 𝒜sia 🪷 j7. ༄ (@asiaobriien) March 15, 2026

L'addio del ragazzo alla pallavolo (annuncio mesi fa in diverse interviste), dunque, è rimandato di qualche settimana per la gioia di chi ama vederlo giocare e trascinare i suoi compagni.

I complimenti dei cronisti

Domenica scorsa Javier ha giocato una grande partita, e anche chi era in telecronaca ha sottolineato la sua ottima prestazione in campo.

"Testardo ed elegante, semplicemente Martinez", "I giocatori come lui non si arrendono mai", "Che classe l'argentino", "Sa trasformare l'impossibile in spettacolo", queste sono alcune delle belle parole che i commentatori del match hanno speso per leader della Terni Volley Academy.

Elogi anche dai fan sui social

La sconfitta dell'altro giorno non ha impedito ai fan di Javier di fargli i complimenti per come ha giocato quella che sarebbe potuta essere la sua ultima partita di pallavolo da professionista.

"30 punti, sii fiero di te stesso", "Un grande giocatore", "Pazzesco", "Ma di cosa parliamo?", "Non merita di giocare per la salvezza", "Un altro livello", "Il problema non è mai stato lui, ma la squadra che non gioca da squadra", "Super", "Testa ai play-out", "Il divario tra lui e gli altri è troppo", "Un vero campione", "Il trascinatore per eccellenza", "Peccato per la squadra che si è ritrovato", si legge su X in queste ore.