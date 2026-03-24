La campionessa olimpica di Londra 2012 nel trap, Jessica Rossi, torna in gara dopo la maternità. A otto mesi dalla nascita del figlio David, Rossi è stata selezionata per l’Italia nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, a Tangeri (Marocco), dal 26 marzo al 2 aprile. Tre volte campionessa mondiale individuale, la tiratrice è pronta a un nuovo capitolo della sua carriera.

Il DT Marco Conti ha ufficializzato i convocati trap: Jessica Rossi, Erminio Frasca, Fabio Sollami, Daniele Resca, Alessia Iezzi, Erica Sessa. Per i punti ranking ISSF: Emanuele Iezzi, Valentina Panza.

Nel skeet, il DT Luigi Lodde ha scelto Gabriele Rossetti, Domenico Simeone, Erik Pittini, Sara Bongini, Diana Bacosi, Simona Scocchetti, con Valerio Palmucci e Chiara Di Marziantonio per i punti ranking ISSF.

Il rientro di Jessica Rossi e la stagione azzurra

Il ritorno di Jessica Rossi è un momento chiave per il tiro a volo italiano. Dopo il titolo olimpico e tre ori mondiali, la tiratrice si confronta con le migliori atlete internazionali. La sua presenza nella squadra azzurra per la Coppa del Mondo di Tangeri conferma la determinazione a competere ai massimi livelli. La selezione, frutto di una valutazione tecnica del DT Marco Conti, premia la preparazione degli atleti, mirando a un ottimo inizio di stagione.

Preparazione nazionale e valore di Tangeri

In vista della Coppa del Mondo di Tangeri, il settore trap della nazionale italiana ha svolto un maxi-raduno al Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana, coinvolgendo ‘Probabili Olimpici’, ‘Nazionale Azzurri’ e Juniores. Conclusosi il primo marzo, il raduno ha permesso allo staff tecnico di valutare la forma degli atleti e definire le linee guida per il 2026, anno cruciale per le prime Carte Olimpiche per Los Angeles 2028. La tappa di Tangeri è strategica non solo per il ritorno di Jessica Rossi, ma anche come banco di prova per l'intera nazionale italiana, chiamata a confermare la propria competitività internazionale per i futuri appuntamenti olimpici.